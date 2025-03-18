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二戰不列顛戰役最後在世飛行員辭世 享壽105歲

中央社倫敦18日綜合外電報導
英國皇家空軍表示，參與過第二次世界大戰期間不列顛戰役（Battle of Britain）的最後1名在世飛行員海明威（John Hemingway，圖）17日辭世，享壽105歲。美聯社
英國皇家空軍表示，參與過第二次世界大戰期間不列顛戰役（Battle of Britain）的最後1名在世飛行員海明威（John Hemingway，圖）17日辭世，享壽105歲。美聯社

英國皇家空軍表示，參與過第二次世界大戰期間不列顛戰役（Battle of Britain）的最後1名在世飛行員海明威（John Hemingway）17日辭世，享壽105歲。

法新社報導，英國皇家空軍（Royal Air Force）昨天晚間表示，海明威當天已「安詳去世」，並形容他的逝世是「1個時代的結束」。

不列顛戰役是發生在1940年的大規模空戰，當時英國要抵擋納粹德國空軍（Luftwaffe）的猛烈攻擊。海明威等參與這場戰役的飛行員因在其中扮演的重要角色，而被冠以「少數人」（The Few）稱號。

這個稱呼出自英國戰時首相邱吉爾（Winston Churchill），因為他曾如此形容這些飛行員：「在人類戰爭史上，從未有過如此多的人獲得這麼大的恩惠是歸功於如此少數人。」

英國威廉王子（Prince William）今天在社群媒體發文向海明威致敬時寫道：「我們今天擁有的自由，有多麼大程度要感謝帕迪（Paddy，海明威小名）和他那一代人的貢獻。對於他們的勇氣和奉獻，我們將永誌不忘。」

海明威在1940年夏天成為前線飛行員之一，負責應對德機每天的進攻，這些空戰後來被稱為不列顛戰役。

同年8月，海明威在幾場激烈空中纏鬥中2度被迫從他的颶風戰鬥機（Hurricane）跳傘逃生，1次降落在海上，另1次落在沼澤地。他因為英勇的表現，其後獲頒傑出飛行十字勳章（Distinguished Flying Cross，DFC）。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「80年前，帕迪與所有我們英勇的英國皇家空軍飛行員展現的勇氣與決心，協助讓第二次世界大戰結束。」

「他們的責任感與為國效力保住了我們的自由，我們永遠不會忘記他們。」

納粹 施凱爾 社群媒體

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