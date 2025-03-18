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巴黎老牌劇院遭移民占據數月淪難民營 警方強制驅離

中央社巴黎18日綜合外電報導
法國警方今天驅離這批占據「抒情愜意數位科技藝術中心」（La Gaite Lyrique）的年輕移民。圖為劇院外有許多民眾聚集，抗議警方的強制驅逐行動。歐新社
法國警方今天驅離這批占據「抒情愜意數位科技藝術中心」（La Gaite Lyrique）的年輕移民。圖為劇院外有許多民眾聚集，抗議警方的強制驅逐行動。歐新社

法國巴黎警方今天表示，數百名年輕移民自去年12月開始占據巴黎市中心的1座老牌劇院，要求庇護和食物，也導致劇院被迫關閉，警方今天將他們強制驅離，並逮捕46人。

法新社報導，警方今天動用警棍，驅離這批占據「抒情愜意數位科技藝術中心」（La Gaite Lyrique）的年輕移民。劇院外則有許多民眾聚集，抗議警方的強制驅逐行動。

在當地時間早上6時前不久，共和國保安隊（CRS）的鎮暴警察強行通過社運人士為阻止警方進入劇院而圍起的封鎖線。

隸屬極左翼政黨「不屈法國」（LFI）的巴黎市議員席默內（Danielle Simonnet）也在現場參與抗議。她形容警方行動「極端暴力」，還說警方毆打那些行為「平和」的移民。

被鎮暴警察團團包圍時，示威者和移民高喊「我們都是移民的孩子」等口號。

巴黎警察局長努涅（Laurent Nunez）昨天下令清空這座被450名大多數仍未成年、來自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）移民占據的劇院。

努涅表示，移民占據這座設立於19世紀的劇院，是對「公共秩序」的威脅。他承諾這些年輕移民將獲得庇護，他們面臨的法律問題也會獲得處理。

年僅15歲、來自象牙海岸的移民阿達馬（Adama）說：「我今天早上10點必須去上課，現在我不知道要怎麼跟老師解釋…我們沒有殺害任何人，也不偷不搶，我們只想融入這裡。」

劇院占領行動從去年12月10日開始，當時大約有200名移民。

劇院當局則譴責這項占領行動，抨擊當局的無所作為，並於1周後取消所有事先排定的表演節目，包括歌劇、輕歌劇（operetta）和芭蕾舞等。

移民 庇護 南非

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