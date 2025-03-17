金融時報：投資人看好川普放寬對俄制裁 尋求從中獲利

投資人看好美國總統川普對俄羅斯 總統普亭抱持的友善態度，將推動一波資金重返俄國 經濟，因此正紛紛將目光轉向不受制裁影響的俄國債券 和俄國貨幣盧布交易。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，投資人和交易商表示，過去一段時間避險基金經理人與券商都在思考如何交易近幾年西方避免碰的俄羅斯資產，因為他們認為，一旦川普（Donald Trump）成功斡旋俄羅斯與烏克蘭達成停火協議，而協議條件包括美國放寬對俄制裁，這些資產價值可能大漲。

川普與普亭（Vladimir Putin）18日將就俄烏戰爭進行通話。基輔已接受美方提議的30天停火方案；不過，莫斯科仍表現出馬上答應的意願不高。

打了3年多的俄烏戰爭有望結束，驅使盧布兌美元匯價今年來勁揚了近1/3。然而投資人表示，市場不只看到這點，而是考量可能會有更大範圍的制裁解除。

儘管西方基金目前要直接對俄羅斯資產進行投資操作仍然困難，但一些基金已開始瞄準俄羅斯企業債券。在俄國2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，這類資產被視為幾乎毫無價值，不過如今在一些投資人內部估值中身價已上漲。

投資公司晉達（Ninety One）的固定收益資產分析師馬克（Roger Mark）表示：「（投資界）無疑有些興奮情緒，大多在避險基金圈。」但他提醒，盧布在俄羅斯以外的地方交易量仍微薄，且外國機構投資人也無法投資大多數俄國債券，因為國際制裁與俄國內部規定限制。

自2022年以來，制裁措施導致俄羅斯公債無法交易，許多要發行債券的俄企也找不到銀行或中間商來處理對債權人的償付。

而要直接交易盧布也非常困難，因為俄羅斯銀行受到制裁，而西方銀行內部規定也造成限制。目前單週國際盧布交易量僅5000萬美元，遠低於俄烏戰爭前的數以十億計美元。

一些銀行和券商正在提供以美元結算對盧布波動進行投資的產品，好讓投資人能避開對俄羅斯的直接曝險，也就是透過所謂無本金交割遠期外匯（non-deliverable forwards，NDF）。這種產品通常用來交易一些在本國以外難以取得的貨幣，例如奈及利亞或埃及的貨幣。

美國花旗銀行（Citi）2月鑑於美俄已開始談判，因此建議利用無本金交割遠期外匯來做多盧布。花旗新興市場策略部全球主任柯斯塔（Luis Costa）表示，由於西方銀行仍受制裁限制，「無本金交割遠期外匯是讓你不需要（實際）持有盧布或任何俄羅斯資產的（投資）工具」。

制裁造成俄羅斯銀行與全球金融管道的連結切斷，加上大量資金逃出俄國，使得俄國資產的國際市場消失。如今盧布相關交易再起，是看好趨勢將逆轉，尤其若原本怕被徵召入伍而逃出國的俄羅斯人帶著他們藏在喬治亞、亞美尼亞和其他鄰國的存款返回俄國。

如今盧布相關交易再起，是看好趨勢將逆轉，尤其若原本怕被徵召入伍而逃出國的俄羅斯人帶著他們藏在喬治亞、亞美尼亞和其他鄰國的存款返回俄國。

柯斯塔說：「這讓全球投資人有機會表達對於俄羅斯資金流的看法。這是人們關心的焦點，也就是資金流入俄國的情況可能改善。」