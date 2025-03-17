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和平無益俄經濟？路透：戰時經濟過熱恢復正常恐硬著陸

編譯羅方妤／即時報導
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俄羅斯民眾12日在首都莫斯科街頭漫步。美聯社
俄羅斯民眾12日在首都莫斯科街頭漫步。美聯社

路透報導，過去三年，俄羅斯總統普亭時常誇耀，俄國經濟表現成功對抗2022年俄國侵烏後出現的悲觀預測。國際貨幣基金（IMF）指出，俄國國內生產毛額（GDP）2022年萎縮1.2%，但在2023和2024年反彈，成長3.6%。但路透指出，這種表面韌性是虛幻的，普亭打造過熱的戰時經濟，俄國經濟在局勢恢復正常後可能發生硬著陸。

路透說，試圖引導經濟恢復正常會為普亭帶來兩個問題。其一源自俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行（VTB）這類大型銀行多年來的貸款熱潮。俄國央行行長納比烏林娜提高利率竭力對抗通膨，但沒有成功，而俄國企業信貸在2023年和2024年都增加18%。

俄國央行目前基準利率是21%，理論上應可阻止這類類貸款熱潮。然而，自2022年以來，俄國法律要求銀行以補貼貸款利率提供國防產業資金，農業和建設公司也以優惠條款籌措資金，連一些房貸借款人也是如此。俄國央行指出，優惠貸款目前占俄國銀行總投資組合約16%。若國防開支減少和經濟成長趨緩，發生戰後違約潮的可能性就會增加。

普亭減少經濟軍事化之路會遇到的第二個問題是，俄國人口結構日益惡化。勞動力長期短缺是俄國失業率僅2%的原因之一。俄國官媒指出，由於勞工短缺，民營產業營運量僅達產能的80%，俄國同時有160萬個工作崗位空缺。一份俄國報告援引總部位於莫斯科的顧問公司Yakov and Partners說法指出，截至2030年，俄國勞動力短缺人數可能達到200萬至400萬人。

理論上，縮小軍事行動規模並將官兵送回俄國可能有所幫助。然而，德國國際和安全事務研究所經濟學家克魯格（Janis Kluge）指出，由於俄國人口結構糟糕，俄國勞動力每年減少約100萬人。他說，此外，退役官兵和過去三年受雇於國防產業的工人將發現自己難以找到工作。他們通常來自俄國最貧困地區，缺乏民用經濟所需技能。

和平後經濟硬著陸對俄國幾乎沒有好處。此外，俄烏戰爭還在持續，而俄國經濟成長已趨緩。IMF預測俄國今年經濟成長率為1.3%，明年為1.2%。華府智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員里巴科娃（Elina Ribakova）形容，俄國是個「在吸食古柯鹼的經濟體」，戒掉這個習慣將會很痛苦。

俄國 貸款 普亭

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