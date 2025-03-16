我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特提醒投資人：沒股價腰斬準備就別進場

時報廣場1男被潑液體點火 上身嚴重灼傷

做研究在印度待太久 印籍牛津歷史學家恐遭英國逐出境

中央社倫敦16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國內政部以印度學者杜達（Manikarnika Dutta）花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。(擷自杜達臉書)
英國內政部以印度學者杜達（Manikarnika Dutta）花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。(擷自杜達臉書)

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。

英國「衛報」（The Guardian）等媒體報導，今年37歲的杜達（Manikarnika Dutta）來自印度，所做的研究是她對牛津大學（University of Oxford）的學術承諾，內容涉及研讀印度城市的檔案，並參加一系列國際會議。

根據英國內政部規定，若以居留10年以上為基礎申請在英國「無限期居留」（ILR），申請者10年內最多可待在海外548天，杜達則待了691天。

也有其他學者因為滯留海外時長而碰上一樣的問題。

內政部駁回杜達繼續住在英國的權利，理由除了她滯留海外的天數，還有她在英國並無家庭生活，但她跟丈夫已經結婚10多年，且一起住在南倫敦（South London）。

杜達現為愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）助理教授，她曾在牛津大學、布里斯托大學（Bristol University）做研究。她的丈夫是格拉斯哥大學（University of Glasgow）高級講師。

杜達告訴「觀察家報」（The Observer）：「我收到告知我必須離境的電子郵件時震驚不已，我曾獲得英國不同大學聘任，在這裡住了12年。自從我來牛津大學讀碩士，我的成年生活大部分時間都住在英國。我從沒想過這種事會發生在我身上。」

杜達最初是拿學生簽證在2012年9月來到英國，丈夫依「全球人才」管道取得簽證後，杜達改拿配偶簽證。去年10月，杜達申請無限期居留，丈夫也提出申請並通過，但杜達卻被駁回。為此她提出行政覆核，結果被要求「現在就離開英國，如果不自願離境，可能會被禁止再入境10年，並依逾期居留被起訴」。

杜達的律師康迪亞（Naga Kandiah）已採取法律行動，內政部回覆未來3個月內會重新考慮，但3個月後仍可能做出相同決定，在那之前，杜達可謂前途茫茫。

內政部 印度 學生簽證

上一則

秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家

延伸閱讀

新聞眼／中國博士生犯下英國連續性侵案 受害者逾50人

新聞眼／中國博士生犯下英國連續性侵案 受害者逾50人
印度2大電信躍躍欲試 導入星鏈待政府部門點頭

印度2大電信躍躍欲試 導入星鏈待政府部門點頭
阻俄侵歐 波蘭總統籲美：在波蘭境內部署核武

阻俄侵歐 波蘭總統籲美：在波蘭境內部署核武
台英持續發展經貿合作 年度經貿對話時間待定

台英持續發展經貿合作 年度經貿對話時間待定

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10
烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在沙烏地阿拉伯吉達的王宮，會見沙國王儲穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

2025-03-11 18:05

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛