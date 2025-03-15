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方濟各有意續任？教宗核可天主教改革進程

中央社梵蒂岡15日綜合外電報導
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教宗方濟各(右)。(美聯社資料照)
教宗方濟各(右)。(美聯社資料照)

儘管羅馬天主教教宗方濟各罹患雙側肺炎尚未痊癒，不過梵諦岡今天表示，教宗核准一項為期3年，探討全球天主教會改革的進程，此舉顯示他仍有意願繼續擔任教宗。

路透報導，世界主教會議（Synod of Bishops）曾探討多項改革，像是由婦女擔任天主教執事的可能性，以及使LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）群體更融入教會等，而教宗方濟各（Pope Francis）已延長世界主教會議的工作，這是他12年教宗任期的重要倡議。

去年10月，世界主教會議針對天主教會未來的發展，召開一項未達成具體結論的梵蒂岡主教峰會，如今主教會議將在接下來3年廣徵全球天主教徒的意見，並計劃於2028年再度召開峰會。

梵蒂岡今天表示，教宗11日在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）核准這項新的改革進程。罹患雙側肺炎的方濟各目前仍在醫院裡療養。

方濟各住院長達月餘，他許久未公開露面已引發外界揣測，認為他可能會比照前任本篤十六世（Benedict XVI）選擇請辭。

儘管方濟各年事已高，加上因年邁與其他健康問題，致使罹患肺炎的他可能得經歷一段漫長艱難的康復期，但他的摯友和傳記作家都堅稱方濟各無意交棒，而且他還核准了為期3年的新改革進程，顯示方濟各想要續任。

教廷針對教宗住院情況發布的最新病況報告說，方濟各日益好轉，並已脫離危險，但並未說明教宗何時出院。

方濟各 教宗 梵蒂岡

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