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川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略

中央社加拿大查爾瓦克斯13日綜合外電報導
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G7外交官與歐洲聯盟13、14日在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜(La Malbaie)開會。美聯社
G7外交官與歐洲聯盟13、14日在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜(La Malbaie)開會。美聯社

七大工業國集團（G7）外長會議在加拿大舉行，隨著美國總統川普對俄羅斯的和解態度讓向來團結的G7出現裂痕，加拿大今天呼籲G7支持烏克蘭對抗俄羅斯的「侵略」。

法新社報導，加拿大目前擔任G7輪值主席國，正在魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）舉行為期3天的G7會議。

G7過去曾團結一致，但自川普重返白宮後就陷入不安，因為川普與俄羅斯接觸，並對親密盟友和競爭對手徵收懲罰性貿易關稅。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）在全體會談開始前，先與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行會談。

魯比歐是川普重返白宮後，出訪加拿大的最高層級美國政府官員，但川普曾嘲諷加拿大應該成為美國的「第51州」。

趙美蘭在G7正式會議開幕致詞時表示，她希望找到方法「面對俄羅斯的非法侵略，繼續支持烏克蘭」。她還說：「我們都希望在烏克蘭看到正義且持久的和平。」

魯比歐則呼籲G7避免對俄羅斯發表「敵意」言論，並稱這會阻礙美國為結束俄烏戰爭所做的外交努力。

G7 加拿大 俄羅斯

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