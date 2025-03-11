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日本311大地震14周年 仍有2.76萬人無法返回家園

中央社東京11日專電
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日本宮城縣名取市在11日下午2點46分，人們放飛鴿子形氣球，悼念311地震受難者。歐新社
日本宮城縣名取市在11日下午2點46分，人們放飛鴿子形氣球，悼念311地震受難者。歐新社

日本311東日本大地震今天滿14周年，各地在地震發生的下午2時46分舉行悼念儀式，為逝者祈福。這場日本二戰後最嚴重的自然災害至今統計死亡和失蹤人數2萬2228人，目前因為福島第一核電廠事故與海嘯避難的人數仍有2萬7615人。

朝日新聞報導，日本首相石破茂出席了在福島市由縣政府主辦的東日本大震災追悼復興祈福儀式，在地震發生的時刻默哀。

石破茂隨後致詞表示，「由於核電廠事故影響，仍有許多民眾不得不繼續過著避難生活。對於無法返鄉的人，以及所有受災民眾，我謹致上最誠摯的哀悼。」

他表示，日本政府已經在7日決定解除飯館村和葛尾村部分「歸還困難區域」的避難指示，並強調「復興工作正在穩定推進」。他也提到，「政府將致力於確保福島第一核電廠安全確實的廢爐工作，同時改善歸還民眾的生活環境。」

石破茂還提到防災廳設立計畫，表示「我們將把東日本大地震的經驗運用到自然災害應對和避難所生活環境的改善中，設立新的防災廳，致力於打造世界第一的防災大國」。

在宮城縣氣仙沼市的小泉海岸，72歲的佐藤誠悅把妻子厚子（當年58歲）的遺照擺放在海浪拍打的岸邊，雙手合十祈禱後，把妻子最愛的洋桔梗拋向大海。厚子的遺體在距離這塊海岸不遠處被發現。

佐藤身為氣仙沼消防署的指揮隊長，當年奮力投入搶救民眾的救援任務。他面對如今風平浪靜的海面，默念道，「沒辦法救下妳，真的非常抱歉，但我不會忘記妳，會堅強地活下去。」

在宮城縣名取市的震災紀念公園，75歲的伊藤淑子輕輕觸摸刻有兒子名字的紀念碑，他14年前過世時還只是高中生。伊藤回憶當時表示，「被海嘯捲走的人高喊『救救我』，即使過去了14年，那些叫聲似乎至今還在我腦中揮之不去。」

名古屋市昭和區的鶴舞公園今天也舉行了哀悼震災犧牲者的追悼儀式，在下午2時46分面向受災地區的方向默哀。

70歲的鶴島道子14年前居住在岩手縣陸前高田市，在海嘯中失去了丈夫和親人，如今居住在愛知縣知多市。她感慨表示，「每年一到地震發生的時間，我就會想，當年他們都還活著。為了不辜負那些逝去的人，我要珍惜每一天，帶著笑容生活下去。」

日本岩手縣陸前高田市在11日下午2點46分，人們為地震罹難者默哀一分鐘，並為罹難...
日本岩手縣陸前高田市在11日下午2點46分，人們為地震罹難者默哀一分鐘，並為罹難者祈禱。歐新社

日本 地震 石破茂

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