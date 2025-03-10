我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大反以領導人在校區被抓 川普：更多逮捕的起點

川普推「金卡」簽證 這些城市民眾更買不起房

捷克擬將鋰礦列戰略資源 年開採收益估1.4億美元

中央社布拉格10日專電

捷克擁有歐洲最大的鋰礦床，貿工部擬將辛諾維茨、上斯拉夫科夫地區列為「戰略性礦藏開採區」，當地高品質的鋰礦能用在電池生產。據估計，這項鋰開採計畫，未來每年能為公共財政帶來約1.4億美元收入。

鋰被視為「未來金屬之王」，據估計，捷克擁有全球約3%的鋰儲量，其中絕大多數位於辛諾維茨（Cínovec）。

捷克政府認為，辛諾維茨和上斯拉夫科夫地區（Horní Slavkov）的鋰對電池生產至關重要，應列為「戰略性礦產」。

辛諾維茨位於捷克烏斯季州（Ústí nad Labem Region）的厄爾士山脈（Ore Mountains）內，靠近德國邊境；上斯拉夫科夫位在捷克西部，接近著名的溫泉小鎮卡羅維瓦利（Karlovy Vary）。

捷克貿工部（MPO）在報告中表示，提案是想確保國家的原材料安全，「由於鋰在綠色轉型中的關鍵作用和預期增長的需求性，它被視為具高度經濟重要性的關鍵原料。在未來幾十年內，對鋰的需求可能會呈指數級增長。」

今年1月，捷克也將帕爾杜比采州（Pardubický kraj）的赫瓦列季採（Chvaletice）地區錳礦儲量指定為戰略性礦產。

根據捷克貿工部估算，這項鋰開採計畫，每年可為公共財政帶來超過31.5億克朗（約1.4億美元）的收入，包括礦產開採費、採礦區費用和其他稅收。其中，大約23億克朗（約9955萬美元）將作為國家財政收入，其餘將分配給地方政府。

目前由鋰礦開採公司Geomet負責準備工作，並計劃於2026年至2028年在辛諾維茨開採。

邊境 德國

上一則

助烏克蘭重建能源醫療設施 捷克獲歐盟2億美元資金

下一則

快看世界／Z世代新鮮人進辦公室 先學「裝忙」

延伸閱讀

助烏克蘭重建能源醫療設施 捷克獲歐盟2億美元資金

助烏克蘭重建能源醫療設施 捷克獲歐盟2億美元資金
討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點

討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點
除了礦產協議 川普欲烏割地、澤倫斯基下台

除了礦產協議 川普欲烏割地、澤倫斯基下台
捷克最大醫院陷貪腐風暴 17名高層涉案院長被免職

捷克最大醫院陷貪腐風暴 17名高層涉案院長被免職

熱門新聞

墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」
網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車