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德國漢堡機場無預警提早罷工 航班取消影響逾4萬乘客

中央社柏林9日綜合外電報導
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德國漢堡機場（Hamburg Airport）員工10日無預警發動罷工，造成數以千計航班取消，逾4萬名乘客受到影響。圖為漢堡機場1號航站掛著「罷工警告」的牌子。美聯社
德國漢堡機場（Hamburg Airport）員工10日無預警發動罷工，造成數以千計航班取消，逾4萬名乘客受到影響。圖為漢堡機場1號航站掛著「罷工警告」的牌子。美聯社

德國漢堡機場（Hamburg Airport）員工今天無預警發動罷工，造成數以千計航班取消，逾4萬名乘客受到影響。工會原本計劃在新合約談判期間，於明天舉行更廣泛的罷工。

美聯社報導，漢堡機場表示，原訂今天早上起飛的280餘架次航班中，只有10架次如期起飛。機場內的多個服務台空無一人，乘客大排長龍，希望獲得航班取消相關資訊。牆上的大型電子時刻板上，所有航班旁邊都出現紅色的「取消」字樣。

據報導，本次罷工行動僅提前約半個小時通知機場。明天德國各地的13個機場將面臨「德國服務業工會」（Ver.di）發起的更大規模罷工。

德國服務業工會的成員主要從事旅客服務、貨物和商品檢查等工作。該工會呼籲安檢人員今天罷工，以在集體談判期間向資方代表施加壓力。

漢堡機場發言人布羅姆（Katja Bromm）發布聲明稱：「德國服務業工會的行徑並不光彩，漢堡機場發生無預警罷工」。

布羅姆說，今天的罷工「對數以萬計與爭議無關的旅客來說，不僅太過極端，也很不公平」。

數月以來，德國服務業工會一直在協商新協議，旨在改善職業健康和安全、提供更多休假、上調年終獎金至50%，以及允許員工自由選擇醫生，以進行定期體檢等。

工會幹部斯圖布（Lars Stubbe）指出，他們很清楚罷工行動會造成經濟損失，「我們也知道這對乘客來說是個巨大影響。但我們必須罷工，罷工必須要有效果，這樣我們才能擁有合理談判條件。」

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