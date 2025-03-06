阿爾巴尼亞禁TikTok 當局宣布幾天內開始執行

阿爾巴尼亞當局今天表示，未來幾天內將關閉中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。美聯社

阿爾巴尼亞當局今天表示，未來幾天內將關閉中國短影音平台「抖音 」的海外版本TikTok ，執行去年12月宣布的禁令。

法新社報導，教育部 長馬納斯提留（Ogerta Manastirliu）表示：「主管機關將在網路供應商及科技平台配合下採取必要措施，在幾天或一周內執行這項決定。」她並補充，禁令預計持續12個月。

去年11月，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）一所學校的附近，發生14歲青少年遭同學刺殺事件。當地媒體報導，這起案件的起因是兩人曾在TikTok上爆發爭吵。

這起殺人案促使阿爾巴尼亞家長、心理學家及教育機構討論社群網路對年輕人的影響。

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）去年12月宣布，全國從2025年起對TikTok執行至少一年禁令，他還稱TikTok是「社群惡棍」。

拉瑪今天則在社群平台X發文稱，在諮詢數千名家長和老師後，當局正在跟TikTok談判。他寫道：「我們已開始與TikTok進行非常積極的對話，TikTok的代表很快就會來阿爾巴尼亞，向我們提出一系列旨在強化兒童安全的措施。」

反對派則抨擊這項禁令，表示這會影響到他們在5月國會大選前的競選活動。