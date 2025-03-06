恐受川普關稅打擊 韓官員接連訪美

為避免出口受重創，韓國政府官員接連訪問美國協商。圖為南韓平澤港要出口的韓國汽車。(歐新社)

美國總統川普 祭出一連串關稅 措施，並擬對包括盟友在內的所有國家課徵對等關稅；為避免出口受重創，韓國政府官員接連訪問美國協商。

韓國總統辦公室國家安保室長申源湜5日起訪問美國，預計與白宮國家安全顧問等川普政府高層會面，他在華府 接受媒體採訪時表示，會就朝鮮半島、東北亞及國際安全問題，以及造船合作等議題進行討論。

對於川普在美國國會演講時提及韓國對美國課徵關稅平均稅率為美國對韓國稅率的4倍，申源湜表示自己不宜對川普的言論置評，但「兩國間幾乎未課徵關稅，這個部分應該再行討論」。

他也強調，韓美雙方經貿當局持續保持緊密合作，「相信會有好的結果」。

負責經貿交涉的韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教最快將在下周訪美，這是產業部繼部長上月底訪美後，第2次安排高層官員前往華府，可見韓國政府相當重視關稅及經濟合作等議題。

在川普提出「4倍關稅說」之後，韓國政府隨即澄清，韓美之間簽有自由貿易協定（FTA），大部分產品皆為零關稅，平均稅率也近乎是0%，表示會就此向美方重新說明。

不過，專家多認為，川普政府真正在意的並非表面上的關稅稅率，還包括對韓國的貿易逆差及各種監管法規，尤其是韓國公正交易委員會（公平會）正在推動立法的「平台法」，可能被川普視為「外國政府造成美國技術企業損失的單方面且違反競爭關係的政策」。

平台法主要針對年銷售額達3兆韓元以上的平台業者，禁止給予自家公司優待、綑綁銷售等，不只限制韓國的NAVER、KAKAO等大型網路業者，GOOGLE、Meta等美國企業也將受影響。有意見認為，應暫緩相關立法，避免激化川普政府的報復性措施。

韓聯社引述專家說法指出，比起深究川普的言論，韓國政府應盡快準備好可以帶上談判桌的籌碼，例如利用增加從美國進口能源、國防、飛機及半導體設備等相關產品，減少貿易逆差問題，在美方希望合作的造船業等領域積極配合等。

西江大學國際研究所教授許允（音譯）表示，韓國應具體提出未來規劃在美國投資及從美國購買產品的計畫，主動統籌，讓美國對韓國企業未來的投資計畫一目了然。

韓國貿易協會首席研究員韓亞凜（音譯）也指出，隨著韓國企業投資設廠，貿易逆差的問題就會逐漸減少，但在此之前，也必須向美國政府說明，建廠時進口到美國的中間材增加只是暫時性的過程，同樣會自然而然削減。