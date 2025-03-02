我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安顧問暗示 要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」

日國會議員質詢 疑新世代潛艦電池技術外洩中國

中央社東京2日專電
日本眾議員福島伸享。(取自Wikimedia Commons@Ministry of Foreign Affairs of Japan)
日本眾議員福島伸享。(取自Wikimedia Commons@Ministry of Foreign Affairs of Japan)

日本眾議員日前在眾議院預算委員會分科會（小組會）上質詢時指出，可能搭載於新世代潛艦的全樹脂電池技術機敏資料可能已外洩給中國企業，經濟產業大臣武藤容治對此表示會展開調查。

日本產經新聞報導，2月27日在眾議院預算委員會分科會上，眾議員福島伸享質詢武藤容治時指出，正研議是否用於新世代潛艦的全樹脂電池技術可能已外洩給中國企業。

位於福井縣越前市、擁有全樹脂電池技術的APB公司的經營被與中國企業過從甚密的日本企業掌握，導致機敏資料外洩。

基於經濟安全保障的觀點，武藤回答：「將展開調查」。

福島深諳經濟安全保障知識，根據日本前國家安全保障局長北村滋擔任負責人的「北村經濟安保」（Kitamura Economic Security, 暫譯）公司所做的報告質詢，要求政府調查。

全樹脂電池是曾任職於日產汽車公司的堀江英明所發明，2018年為了量產而成立APB公司，與川崎重工業共同研究潛艦應用。

APB公司的研發曾獲得日本國立研究開發法人「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）75億日圓（約5000萬美元）的補助金。

有關機敏資料外洩的原因，福島指出，「為了開發量產技術，需調度資金，結果就發生企業經營權被奪的情況」。

APB公司的最大股東原本是大型化學廠商三洋化成工業，但2022年11月將持股賣給以半導體設計事業為主力的TRIPLE-1（位於福岡市博多區，簡稱T公司），T公司成為最大股東後，與中國企業的交流機會增加。

北村的報告記載，「T公司的董事等在經歷和行動中，與中國關係密切」。

福島舉例指出，2023年3月由T公司派來的董事安排中國電信巨頭華為（Huawei）技術人員等共4人到APB公司的工廠參觀。

在此之前，T公司董事捎來電子郵件表示，「對全樹脂電池的素材頗感興趣」、「中國也有很多類似的研究，但還不到可量產的階段」。這些內容是華為感興趣的。

福島表示，華為的技術人員在參觀工廠時，也視察了APB公司的電池材料、生產設備等。之後，T公司董事頻繁地詢問詳細的技術資訊，可能在過程中，機敏資料外洩到中國企業。

福島在質詢時提出警語指出，「如果機敏資料外洩到中國，被運用於潛艦等軍備的話，日本和中國的軍力可能逆轉」。福島還表示，「T公司的一連串言行如果有所圖謀的話，相當於間諜行為，在經濟安全保障上是一大隱憂」。

日本 華為 眾議員

上一則

與哈瑪斯延長停火談不攏 以色列襲加薩釀4死6傷

延伸閱讀

日護衛艦秋月號 首次單獨穿越台海

日護衛艦秋月號 首次單獨穿越台海
川普和澤倫斯基白宮激烈爭吵 日本首相石破茂：感到意外

川普和澤倫斯基白宮激烈爭吵 日本首相石破茂：感到意外
日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

輝達連2年將華為列為對手 黃仁勳稱中國市場競爭激烈

輝達連2年將華為列為對手 黃仁勳稱中國市場競爭激烈

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」

棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞