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豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

世界新聞網王若馨／即時報導
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豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)
豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

澳洲電視台「9 News」1日報導，從雪梨出發的豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)2月25日在航行至紐西蘭景點米爾福德峽灣(Milford Sound)時，突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡，東倒西歪，造成13名乘客與3名船員受輕傷。

有人拍下驚險畫面，只見廚房員工緊抓著流理台，而餐具與廚具則四散翻滾，瓷盤摔碎、餐架傾倒，食物打翻，滿地狼藉。

影片來源：YouTube@9 News Australia

由於船身劇烈晃動，甚至導致船上游泳池的水溢出甲板，乘客們紛紛躲進船艙。

一名乘客表示，他當時正在甲板上散步，整艘船突然傾斜，桌椅四處滑動，一名女孩甚至連人帶椅滑向泳池。

紐西蘭媒體Stuff報導，當時船長向乘客解釋，郵輪突遇時速86哩的強風吹襲。

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14...
豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，餐具與廚具則四散翻滾，瓷盤摔碎、餐架傾倒，食物打翻，滿地狼藉。(擷自YouTube@9 News Australia)

乘客懷斯（Martin Wise）說：「我當時坐在六樓的餐廳，突然感覺到船身開始傾斜，接著船體向一側大幅度傾倒，整艘船快速晃動，從餐廳窗戶望出去，海水看起來像高牆一樣，非常恐怖。」

他表示，整個過程持續約40秒，期間他聽到廚房傳來大量物品掉落的聲音，他形容這次經歷 「恐怖程度達8.5到10分」。

郵輪上的商店與展示櫃也未能倖免，玻璃碎裂，設計師品牌包包掉落地面，整體損失仍在評估中。

皇冠公主號可容納3080名乘客與1200名船員，每人7日遊的費用介於1000至5000美元之間。

郵輪公司表示，儘管經歷這場混亂，但「郵輪結構並未受損，安全未受到威脅」。

這趟14日環紐西蘭航行，預計3月8日回航返抵雪梨。

郵輪 澳洲 華郵

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