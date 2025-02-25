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梵蒂岡：教宗病況危急但穩定 繼續執行公務

中央社羅馬25日專電
民眾25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）參加為教宗方濟各的祈福儀式。路透
民眾25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）參加為教宗方濟各的祈福儀式。路透

教宗方濟各住院第12日，梵蒂岡今晚表示，教宗病況仍危急但維持穩定，未再發生呼吸危機，血液檢測數值穩定；教宗上午領聖體後，下午繼續執行公務，醫院對預後情況仍保留評估。

高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），之後病況惡化為雙側肺炎，教廷每日早晚更新教宗病況。教廷今晚表示，教宗病情仍危急（critical），但維持穩定（stationary）狀況。

教宗22日曾發生呼吸危機，開始使用高流量氧氣鼻導管，同時在血液檢測發現貧血相關的血小板低下症，需要輸血治療。教廷今晚表示，教宗未再發生呼吸危機，目前血液檢測數值也維持穩定。

教廷表示，教宗晚間做了預定的CT（電腦斷層） 掃描，以了解教宗雙側肺炎的情況。醫院目前仍保留對教宗預後狀況的評估。

教宗昨天情況好轉後開始恢復工作，昨晚曾致電在加薩走廊的神父。梵蒂岡晚間表示，教宗上午接受聖體聖事後，下午繼續處理公務。

根據梵蒂岡新聞網，教宗方濟各今天在醫院接見了教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、副國務院長帕拉（Archbishop Edgar Peña Parra），授權同意為多名在戰爭中犧牲者的封聖程序鋪路，包括二戰與韓戰時期的美軍隨行神父卡帕恩（Emil Joseph Kapaun），及為了從納粹手中救出人質而犧牲的義大利憲兵阿吉斯多（Salvo D’Acquisto）。

梵蒂岡新聞網報導，教宗授權新增「奉獻生命」（offering of life）類別，作為列入真福品（beatification）或封聖的程序要件，這與「殉道」類別不同。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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