北韓領導人金正恩：沒有思想的武器與鐵器無異
北韓官媒今天報導，最高領導人金正恩今天向麾下最精銳部隊強調忠誠的重要性。他表示，國家在打造強大軍隊方面已有長足進步，但若軍隊沒有意識型態，那就與一般「鐵器」無異。
金正恩在金日成政治大學（Kim Il Sung University of Politics）發表上述言論之際，北韓政局正處於不穩狀態。據報北韓派往俄烏戰爭前線的1萬多名士兵損傷極為慘重。
金正恩表示，北韓人民軍的目標是成為世界最強軍隊，因此最重要使命應在於「黨和人民軍隊的政治、意識型態、精神和道德優勢」。
北韓中央通信社（KCNA）報導，「金正恩表示，沒有思想的武器就與一般鐵器無異…他還闡明北韓人民軍的建軍優先要務就是在政治、思想和道德上強化軍隊。」
金日成政治大學是北韓軍官搖籃。這些軍官將投入北韓100多萬人組成的軍隊服役，依據執政的勞動黨指導，對部隊進行政治控制。
金正恩在演說中並未直接提到美國或南韓，僅稱這兩國應為區域緊張局勢升高負責。他還矢言將採取製造更多核武等反制措施。
北韓迄今未正式承認在平壤在俄烏戰爭中提供俄國軍事支援。
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