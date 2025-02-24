川普為接管加薩威脅削美援 埃媒：美援價值無想像大

美國總統川普 1月底首次提出「清空」加薩 走廊，要求埃及 和約旦接收巴勒斯坦人，並威脅如不同意，將削減對埃及的援助。雖川普日前對媒體講話時態度似有動搖；但也讓埃及反思，「美援」對埃及的價值，實際上非想像中的大。

川普在美東時間21日接受福斯新聞電台（Fox News Radio）節目採訪時，似乎承認他想「清空加薩走廊」的想法失敗了，因為埃及和約旦雙雙拒絕接收加薩人。

川普在節目上說：「美國每年向約旦和埃及支付數十億美元。我挺驚訝他們以拒絕做為回應。」接著川普表示：「但我不會強迫他們，我只是提議。」

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）創辦人兼總編輯凱拉（mohamed khairat）也針對川普稱，如埃及不同意就削減美援的威脅之詞，以「美援無用說」在「埃及之路」撰文反擊，並認為埃及必須擺脫對美國經濟援助的依賴。

凱拉開門見山地說，幾十年來，美國始終向埃及提供軍事和經濟援助；但援助的附帶條件已損害埃及主權。

自1979年埃及和以色列簽署「和平協議」後，美國即成為埃及最大金援主之一。2023年，埃及從美國拿到約14.3億美元援助，其中13億美元用於軍事，約1.3億美元用於經濟。

凱拉指出，美國根據外國軍事融資（FMF）計畫對埃及提供軍事援助，允許埃及購買美製國防設備和服務。美國自1979年至今，已向埃及軍方提供了510億美元軍事援助。

凱拉接著解釋說，儘管美援的名義價值看起來很龐大可觀，但實際利益往往被附加條件給侵蝕了。這些附加條件影響到埃及的外交政策和軍事採購決策，甚至國內治理方式。

美國規定，大部分軍事援助款項必須用於購買美國武器和防禦系統，而且具體限制購買的裝備種類規格。如此一來，埃及便無法實現軍事採購多元化的能力。

凱拉舉例，埃及被迫購買過量的M1A1艾布蘭坦克（Abrams），導致很多裝備都處於閒置狀態。而當埃及想購買俄羅斯的蘇-35（Su-35）戰鬥機擴充軍事力量時，美國立刻根據「以制裁反擊美國對手法案」（CAATSA）要求埃及遵守制裁不得購買。

凱拉因此認為，這種強制性策略明顯代表，美援僅是為了確保讓美國國防承包商得以受惠於埃及軍事採購，而非真正支持埃及國防。簡言之，美國對埃及的援助，實際上有很大一部分都回流至美國經濟。

凱拉指出，埃及來自海灣國家盟友或其他國際機構的財務援助則未出現此種限制。

凱拉解釋說，阿聯、沙烏地阿拉伯和科威特均以現金存款、基礎設施投資和無附加條件的贈款形式，向埃及提供直接資金援助。此外，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行，和中國「一帶一路」倡議也對埃及提供大量，且有更多使用靈活性的融資。

凱拉分析說，美國援助對埃及今天的現實情況來說，已非唯一和必要資金來源。儘管這筆資金從原始數字來看金額龐大；然而與其所連帶附加的限制條件相比，策略價值已被大大削減。

凱拉強調，現今的埃及已不再是70年代那個僅依靠美援成為外交支柱時的脆弱國家。埃及現在擁有多元化經濟發展、不斷強大的國防工業，和更開闊的國際夥伴關係，與俄羅斯、中國和歐盟的經濟和軍事連結日益加深。2023年，埃及也與沙烏地阿拉伯和阿聯一起加入金磚國家經濟集團。

凱拉最後說，美國援助如今已不再是埃及的生命線，反而更像是一種政治外交槓桿工具。

針對川普接管加薩說，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）已於2月11日訪美，會見美國國務卿魯比歐，並依據埃及外交部聲明表示，埃及盼望與美國新政府合作，為中東實現「區域全面性公正和平與穩定」。