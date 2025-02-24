我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人

俄駐馬賽總領事館遭爆炸攻擊 法國外交部譴責暴行

中央社巴黎24日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
適逢俄烏戰爭滿3周年，俄駐法馬賽總領事館24日上午驚傳爆炸案，時機敏感。圖為法國消防員和救援部隊站在俄駐法馬賽領事館入口附近進行調查。路透
適逢俄烏戰爭滿3周年，俄駐法馬賽總領事館24日上午驚傳爆炸案，時機敏感。圖為法國消防員和救援部隊站在俄駐法馬賽領事館入口附近進行調查。路透

適逢俄烏戰爭滿3周年，俄國駐馬賽總領事館上午驚傳爆炸案，時機敏感。法國外交部聲明譴責所有對外交館處造成的安全危害，強調外交機構不可侵犯性。法國政治人物也譴責攻擊。

俄羅斯入侵烏克蘭滿3周年，俄羅斯駐法國馬賽（Marseille）總領事館周邊今天上午傳出遭人投擲汽油彈。

警方表示，30多位消防員、警察和排雷小組第一時間趕赴現場，並封鎖街區。所幸爆炸並無造成傷亡和損失。

法國外交部下午發出聲明，譴責對於俄羅斯駐馬賽總領事館的攻擊。外交部新聞稿表示，「法國譴責所有對外交館處的安全危害」，並強調，「外交和領事機構及其人員的不可侵犯、保護和完整性是國際法基本原則」。

法國警方向法新社指出，總領事館被投擲3個自製引爆物。法媒報導，只有2個扔到建物的花園被引爆，未引爆的則成為警察研究的證物。

案件現已由司法警察接手，目前還在初步調查階段，細節尚不明朗。

但在爆炸發生第一時間，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）便向俄媒稱，「事件具有恐怖攻擊特徵」，要求法國政府全面徹查。

莫斯科方面表示：「我們要求駐地國盡快著手全面調查，並採取措施，以加強外交部駐外館處安全」。

今天正巧為俄羅斯進攻烏克蘭3周年，案件發生引人聯想。不少政治人物同聲譴責俄國總領事館遭攻擊一事。

右翼共和黨（LR）國民議會議員博葉（Valerie Boyer）在社群媒體上寫道，俄國領事館是攻擊案受害者，「這樣的攻擊很可能造成許多人受傷，必須強力譴責」。

隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在社群媒體上表示，無論國際脈絡如何，攻擊事件「無法接受」，並深信攻擊案嫌犯將很快被繩之以法。

於此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）人正在美國華府，拜會美國總統川普。由於川普對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）態度日益友好，分析馬克宏希望利用他與川普的「特殊」友誼，敦促川普為盟友安全著想，讓美國領袖將歐洲納入終結烏克蘭戰爭的談判之中。

俄羅斯 川普 烏克蘭

上一則

英國擬宣布大規模對俄制裁 首相預告中國企業入列

下一則

俄羅斯外長：和平協議需符莫斯科利益才會停戰

延伸閱讀

川普弭兵俄烏盼速戰速決 俄卻另有盤算

川普弭兵俄烏盼速戰速決 俄卻另有盤算
聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人

聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人
別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆
歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活

歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她

陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她
紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了

紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了
范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露

范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗