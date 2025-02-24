俄駐馬賽總領事館遭爆炸攻擊 法國外交部譴責暴行

適逢俄烏戰爭滿3周年，俄駐法馬賽總領事館24日上午驚傳爆炸案，時機敏感。圖為法國消防員和救援部隊站在俄駐法馬賽領事館入口附近進行調查。路透

適逢俄烏戰爭滿3周年，俄國駐馬賽總領事館上午驚傳爆炸案，時機敏感。法國外交部聲明譴責所有對外交館處造成的安全危害，強調外交機構不可侵犯性。法國政治人物也譴責攻擊。

俄羅斯 入侵烏克蘭 滿3周年，俄羅斯駐法國馬賽（Marseille）總領事館周邊今天上午傳出遭人投擲汽油彈。

警方表示，30多位消防員、警察和排雷小組第一時間趕赴現場，並封鎖街區。所幸爆炸並無造成傷亡和損失。

法國外交部下午發出聲明，譴責對於俄羅斯駐馬賽總領事館的攻擊。外交部新聞稿表示，「法國譴責所有對外交館處的安全危害」，並強調，「外交和領事機構及其人員的不可侵犯、保護和完整性是國際法基本原則」。

法國警方向法新社指出，總領事館被投擲3個自製引爆物。法媒報導，只有2個扔到建物的花園被引爆，未引爆的則成為警察研究的證物。

案件現已由司法警察接手，目前還在初步調查階段，細節尚不明朗。

但在爆炸發生第一時間，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）便向俄媒稱，「事件具有恐怖攻擊特徵」，要求法國政府全面徹查。

莫斯科方面表示：「我們要求駐地國盡快著手全面調查，並採取措施，以加強外交部駐外館處安全」。

今天正巧為俄羅斯進攻烏克蘭3周年，案件發生引人聯想。不少政治人物同聲譴責俄國總領事館遭攻擊一事。

右翼共和黨（LR）國民議會議員博葉（Valerie Boyer）在社群媒體上寫道，俄國領事館是攻擊案受害者，「這樣的攻擊很可能造成許多人受傷，必須強力譴責」。

隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在社群媒體上表示，無論國際脈絡如何，攻擊事件「無法接受」，並深信攻擊案嫌犯將很快被繩之以法。

於此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）人正在美國華府，拜會美國總統川普 。由於川普對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）態度日益友好，分析馬克宏希望利用他與川普的「特殊」友誼，敦促川普為盟友安全著想，讓美國領袖將歐洲納入終結烏克蘭戰爭的談判之中。