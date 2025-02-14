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俄襲北約國家時間恐更早 烏若安全保障不足將再挨打

編譯羅方妤／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基13日在烏國西北部赫梅利尼茨基州的赫梅利尼茨基核電廠舉行記者會，向媒體發表談話。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基13日在烏國西北部赫梅利尼茨基州的赫梅利尼茨基核電廠舉行記者會，向媒體發表談話。美聯社

據CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基援引烏國情資指出，俄羅斯正準備明年攻擊一個北約（NATO）國家，並說若烏克蘭沒有得到足夠安全保障將再度被俄國攻擊。

澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議場邊表示，俄國總統普亭可能最快會在2026年對一個北約國家發動攻擊。他告訴記者：「這是我從情報得到的資訊。我認為他（普亭）正為明年對北約國家開戰做準備。」

澤倫斯基長久以來不斷聲稱，普亭「不會停止攻擊」烏克蘭，而他14日提出比以往更具體的相關時間表，早於其他歐洲政治人物的推測。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）去年表示，「無法排除三至五年內，俄國將考驗『華盛頓條約』第五條北約集體自衛權，及北約團結」。「華盛頓條約」第五條規定，若北約任何成員國遭軍事攻擊，將觸發集體自衛權。

澤倫斯基還表示，如果烏克蘭在和平談判中得不到足夠安全保障，將對俄國「非常有利」。他說，僅告訴普亭停止他所作所為是不夠的，「因此如何阻止他的行為，對我們來說就是提供安全保障」。

北約 澤倫斯基 普亭

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