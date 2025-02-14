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德國批川普政府無視既定規則 但稱難取代駐歐美軍

中央社慕尼黑14日綜合外電報導
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德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天在慕尼黑安全會議上發表演說。路透
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天在慕尼黑安全會議上發表演說。路透

德國總統史坦麥爾今天在慕尼黑安全會議開幕致詞表示，美國總統川普的政府「無視既定規則」，德國國防部長佩斯托瑞斯則於會議場邊說，歐洲要取代美軍在當地的角色並不容易。

法新社報導，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）指出：「新的美國政府與我們的世界觀截然不同。它無視既定規則、夥伴關係和既有的信任。」

另一方面，外界揣測華府可能縮減駐歐美軍之際，德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，歐洲要取代美軍在當地的角色並不容易。

佩斯托瑞斯於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊說：「我們必須彌補美國在歐洲減少的投入，但這不可能一夕之間達成。」

今天起連3天舉行的慕尼黑安全會議，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、美國副總統范斯（JD Vance）、中國外交部長王毅等人都將發表演說。

在川普推動俄羅斯與烏克蘭停戰、祭出關稅兩大事件籠罩下，國際政治高層們除了檯面上言詞過招，許多閉門的雙邊會談也將進行。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，歐洲要取代美軍在當...
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，歐洲要取代美軍在當地的角色並不容易。歐新社

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