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克宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 普川會時間待定

中央社莫斯科13日綜合外電報導
俄羅斯總統府克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
俄羅斯總統府克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯總統府克里姆林宮今天表示，烏克蘭將「以某種方式」參與終結俄烏3年衝突的和談。克宮還說，有關總統普亭與美國總統川普的面對面會談，尚未就時間、地點取得共識。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受俄羅斯國營電視台訪問時說：「烏克蘭當然會以某種方式參與談判。」

培斯科夫稱，和談會有一軌是「俄美雙邊路線」，而另一軌談判會跟「烏克蘭參與有關聯」。

他並未說明這是否涉及俄烏官員直接談判。

美國總統川普（Donald Trump）昨天分別與俄烏2國領導人通話，各持續超過1小時。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，川普原本希望在同一通電話中跟澤倫斯基及普亭（Vladimir Putin）對話。

路透報導，澤倫斯基今天也說，美俄若在沒有烏克蘭參與的情況下，就烏國命運敲定雙邊協議，烏方不會接受協議。

另外，川普昨天表示，他跟普亭可能在沙烏地阿拉伯會面。但培斯科夫今天說，有關蒲川會的細節，還沒跟川普取得共識。美俄雙方都說正在努力籌備。

培斯科夫說：「目前還沒做出決定，不管是工作層級或最高層級都沒有。…籌備這類會議當然需要時間，可能會花幾周、1個月或數個月。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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