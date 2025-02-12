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260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人

中央社曼谷12日專電
泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai，中）今天表示，在泰國採取斷電斷網措施後，泰國已做好準備接受大量從緬甸被釋放出來的外國人，緬方必須展現出願意打擊詐騙集團的決心。歐新社
泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai，中）今天表示，在泰國採取斷電斷網措施後，泰國已做好準備接受大量從緬甸被釋放出來的外國人，緬方必須展現出願意打擊詐騙集團的決心。歐新社

為了打擊在泰緬邊境上的詐騙集團泰國緬甸邊境部分地區採取斷電斷網措施。緬方今天從詐騙園區釋放了260個外國人，其中包括7個台灣人，經過背景調查後，這些人將被遣返回自己的國家。

隸屬於泰國陸軍、駐紮於達府（Tak）美索（Mae Sot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）指揮官納塔空（Natthakorn Ruentip）今天表示，邊境指揮中心收到緬方通知，今天會釋放出一批在克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）被迫到詐騙園區工作的受害人。

釋放工作由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）執行，釋放地點在達府的波帕地區（Phop Phra），共有260個、來自20個國家的人被釋放，其中包括7個台灣人。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今天表示，在泰國採取斷電斷網措施後，泰國已做好準備接受大量從緬甸被釋放出來的外國人，緬方必須展現出願意打擊詐騙集團的決心。

普譚表示，泰方無意為這些人建立庇護中心，這些人必須返回自己的國家，在遣返這些人回自己的國家之前會先確認他們是真的受害者，和詐騙集團沒有關聯。

泰國 緬甸 詐騙集團

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