北韓派兵赴俄 普亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州

北韓領袖金正恩(右)和俄羅斯總統普亭(左)今年6月簽署一項共同防禦與合作條約，強化兩國自冷戰以來的關係。(美聯社)

烏克蘭今天表示，北韓 部隊已抵達俄羅斯 邊境庫斯克州的「戰鬥區」，數個月來俄軍一直在當地努力擊退烏軍。俄羅斯總統普亭也未否認北韓部署士兵至俄國 的消息。

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已2年多。烏軍8月6日從烏國東北方入侵庫斯克州（Kursk），不僅讓莫斯科當局猝不及防，也大大提振了烏國民心士氣。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年6月與北韓領導人金正恩簽署共同防禦協議。咸信北韓早就在提供武器裝備支援俄國侵略烏克蘭，但北韓部隊若實地參與，將象徵衝突升級。

法新社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）今天表示，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）首批部隊…已經抵達俄烏戰爭的戰鬥區」，並稱這批部隊昨天被人記錄到在庫斯克州。

烏方稱部署至俄國的北韓部隊約有1萬2000人，但未說明當中有多少在庫斯克州。而根據美國與南韓的說法，數以千計的北韓士兵已被送往俄羅斯受訓。

普亭今天未否認北韓部署士兵至俄國的消息，表示「俄國從未懷疑朝鮮民主主義人民共和國認真看待跟俄方的合作，我們與我國的北韓友人相互配合」。

他還說：「我們要怎麼做是我們的事。」