英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩後,他的兒子繼任為查理三世。新國王查理三世發表聲明表示,「女王陛下,我最愛的母親辭世,是我與我的家庭所有成員最悲傷的時刻」。

「我們對深受愛戴的君主和最愛的母親辭世深深哀悼,我知道全英國、大英國協和世上無數人都對她的辭世有深切的感受。」

「在哀悼和改變期,我的家人和我將因我們了解女王廣受尊重和愛戴而感到安慰和支持。」

