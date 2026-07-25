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中國羽賽／周天成內戰退林俊易 本季首闖決賽對決法好手

記者曾思儒／即時報導
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周天成參加在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽。(中新社)
周天成參加在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽。(中新社)

台灣羽球「一哥」周天成（小天）和「左手重砲」林俊易名古屋亞運一同出征前，中國公開賽先隔網對決，兩人今天四強賽上演「寶島內戰」，世界排名第6的小天技高一籌，以21：18、21：17勝出，闖進本季第一場決賽，明天將對決法國世界排名16的大波波夫（Toma Junior Popov），尋求生涯第一座中國公開賽冠軍。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美金，僅次於年終賽，小天和世界排名13的林俊易一路闖關會師四強，上演生涯第8場國際賽對決。

這也是小天生涯第三度打進中國賽4強，2018年、2025年都止步4強，今年寫下突破，首局4：5落後下連拿5分逆轉後就一路領先，還曾有長球揮空後第二動作補拍的「神反應」救球演出，讓現場球迷一陣驚呼。林俊易雖在局末追到18：19，但關鍵時刻發球太甜讓周天成直接攻擊拿到局末點，第一個機會也把握，以21：18先下一城。

第二局第一分小天就展現堅強防守，撲地救球將球精準回過網，反而是佔據主動的林俊易回球不及。林俊易接續失誤增加，讓小天2：2後連拿6分拉開差距；林俊易雖在6：13絕對落後下展開追分模式，但追平到14：14後沒能進一步逆轉，周天成關鍵時刻連拿5分重新奠定優勢，林俊易雖追回3分但接續兩球都出現失誤，讓小天以21：17收下本季第一場決賽門票。

小天2024年瑞士公開賽敗給林俊易後，連同今天已奪下4連勝，生涯交手也以6勝2敗居上風；小天明天將對決大波波夫，爭奪個人第二座超級1000分金盃和14萬美金的冠軍獎金。

精華 FAQ

  • 周天成以21：18、21：17直落2擊敗林俊易，成功闖進本季第一場決賽。這也是他生涯第8次國際賽對上林俊易後，再度取得勝利。

  • 周天成在2024年瑞士公開賽後，已經對林俊易拿下4連勝，兩人生涯交手戰績也變成周天成6勝2敗領先，整體對戰明顯占上風。

  • 周天成決賽將對上法國世界排名16的大波波夫，目標是爭奪個人生涯第二座超級1000金盃，也是他首度挑戰中國公開賽冠軍。

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