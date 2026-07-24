世界盃／拿完金球獎完成大滿貫 西班牙隊長將動刀

西班牙隊長羅德里（Rodri）。（美聯社）

「無敵艦隊」西班牙在本屆世界盃 足球賽冠軍戰以1：0擊敗衛冕軍阿根廷 ，奪下隊史第2冠，且包辦三大獎，年僅19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）獲得最佳年輕球員（Best Young Player）、門將西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎（Golden Glove），隊長羅德里（Rodri）拿下金球獎 （Golden Ball），不過羅德里結束世界盃後將動手術，且還沒復出時間表。

羅德里今天傳出將動背部手術，在此之前曾在前年9月遭遇膝蓋韌帶斷裂的嚴重傷勢，因此缺席2024到25賽季，2025到26賽季也有大腿傷勢和腹股溝傷勢問題，世界盃後又將動刀，對效力的英超曼城隊無疑是一大打擊。

羅德里在世界盃8場比賽全部先發上陣，儘管沒有進球也沒助攻，但是傳球次數最多、跑動距離最長，觸球次數也領先群雄，冠軍戰完美展現精準控球和高傳球成功率，105次傳球終就有101球精準到位，擊敗法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）和阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi），成為本屆金球獎得主。

羅德里獲得代表世界盃表現最出色的金球獎，生涯榮耀再添一筆；他已拿過金球獎（Ballon d'Or）、歐冠冠軍、4次英超冠軍、歐洲盃冠軍等榮耀，奪下世界盃金球獎後，完成足壇少有的「大滿貫」，成為史上第7人。