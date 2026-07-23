等了16年…西班牙2公主見證歷史 親手舉起大力神盃

西班牙蕾奧諾公主（右）與索菲亞公主（左）。（歐新社）

據雅虎新聞網報導，蕾奧諾公主與索菲亞公主再度現身，歡慶西班牙勇奪世界盃 冠軍。

7月19日，西班牙王室成員齊聚美國新澤西州 東盧瑟福，見證西班牙國家足球隊奪下世界盃冠軍。20歲的蕾奧諾公主與19歲的索菲亞公主，與父母費利佩六世國王（King Felipe VI）及雷蒂西亞王后（Queen Letizia）一同出席這場冠軍戰。

兩位公主在私人包廂中為西班牙國家隊熱情加油；國王與王后則在高度維安的貴賓包廂內，與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）及美國總統川普 （Donald Trump）共同觀賽。

這場勢均力敵的決賽最終僅靠一球分出勝負。托雷斯（Ferran Torres）於第106分鐘攻入致勝一球，幫助西班牙登上世界之巔。終場哨響後，西班牙王室成員走進球場，與全隊一同分享奪冠喜悅。

在川普與國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）頒發冠軍獎盃後，獎盃隨即交到西班牙王室成員手中。國王與兩位公主高舉金色獎盃，身後球員們則載歌載舞，盡情慶祝這歷史性的一刻。

對蕾奧諾公主與索菲亞公主而言，這次奪冠更別具意義。2010年西班牙首度奪得世界盃時，兩人年紀尚幼，未能親臨現場見證歷史。

當年的世界盃在南非約翰尼斯堡舉行，西班牙王室由當時的王儲費利佩與雷蒂西亞公主代表出席，同行的還有費利佩的父母。

雖然未能赴南非觀賽，兩位公主仍在西班牙參與了奪冠慶典。球隊返國後，她們出席馬德里王宮舉行的接待儀式，當時門將兼隊長卡西亞斯（Iker Casillas）更親自向兩人展示世界盃獎盃，留下令人難忘的畫面。

西班牙最新一次奪冠後隔天，王室再次迎接凱旋歸國的國家隊。

7月20日，球隊首先前往薩蘇埃拉宮（Zarzuela Palace）接受王室接見，隨後展開一連串公開慶祝活動。當天壓軸則是在馬德里著名的西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles），向現場球迷展示世界盃冠軍獎盃，共同分享勝利榮耀。

西班牙王室官方社群平台也接連發布多則貼文，分享球隊奪冠照片與影片，向全體球員致賀。

貼文中寫道，「恭喜，這顆星星，是一段漫長且充滿挑戰旅程的最佳回報。這條道路由努力、犧牲、堅持，以及每場比賽展現出的卓越奉獻精神所鋪就。」

王室也進一步寫道，「你們以偉大團隊的信念迎接每一次挑戰，將西班牙帶上世界之巔。恭喜所有球員、教練團隊，以及一路支持你們的球迷。今天，我們慶祝冠軍；明天，我們將銘記這段傳奇。」

對西班牙王室兩位年輕公主而言，今年可說是收穫滿滿的一年，尤其是身為王位第一繼承人的蕾奧諾公主，更肩負起日益重要的王室職責。

身兼阿斯圖里亞斯女親王（Princess of Asturias）的她，目前正完成為期三年的軍事培訓計畫最後階段，期間先後接受陸軍、海軍及空軍訓練，更成為西班牙王室史上首位取得傘兵資格的成員。

完成軍事訓練後，她將於今年9月進入馬德里卡洛斯三世大學（Charles III University of Madrid），展開為期四年的政治學學士課程，為未來肩負國家元首職責持續做好準備。

在展開新學程之前，這位未來的西班牙女王也把握時間享受夏日假期。

上個月，蕾奧諾公主與索菲亞公主現身馬德里的利雅得航空大都會球場（Riyadh Air Metropolitano），欣賞壞痞兔（Bad Bunny）《Debí Tirar Más Fotos World Tour》演唱會，兩人在VIP包廂隨著音樂起舞，輕鬆自在的模樣吸引不少關注。

TikTok創作者奧約斯（Javi Hoyos）分享現場影片時表示，「她們玩得非常開心。」

他也補充說，「我很喜歡看到她們像一般人一樣生活。這些畫面很棒，因為它們提醒我們，她們也是人，也是享受生活的年輕女性。」