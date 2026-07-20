球迷大方消費讓世界盃比賽舉辦城市經濟都獲得大幅提升

國內外球迷過去一個月大方消費，讓今年舉辦世界盃比賽的城市經濟獲得大幅提升。（歐新社）

華爾街日報20日報導，國內外球迷過去一個月大方消費，讓今年舉辦世界盃 比賽的城市經濟獲得大幅提升，但其中最大贏家並不是紐約、洛杉磯 等大型城市，而是費城、密蘇里州堪薩斯市等原本較不顯眼的旅遊地點。

位於費城郊區菲尼克斯維爾(Phoenixville)的Soko Bag韓式炸雞運動酒吧，轉播英格蘭對挪威 比賽時突然因為暴風雨而停電。合夥負責人羅吉歐(Shea Roggio)說，當時店裡滿客人，單日營業額可望創下新高，「那是我這輩子最糟糕的十分鐘」。他說，雖然沒電，網路不穩，廁所還故障，幸好挪威球迷與英國球迷還是大快朵頤吃著韓式炸雞，後來電力恢復，當天營業額達到1萬3000元。

羅吉歐說：「真希望世界盃不要結束。」

世界盃開賽前幾天，費城運動酒吧合夥人普林辛格(Mark Prinzinger)仍在擔心沒有客人上門光顧。不過，他為迎接客人做好準備，掛起20呎寬的世界地圖，準備了一款向法國隊球星姆巴佩(Kylian Mbappe)致敬的雞尾酒。

普林辛格的酒吧在世界盃比賽期間，每天湧入球迷人數都像超級盃盛況一樣。他說，每天店裡所有能想得到的項目都賣光光。

費城德式啤酒餐廳Brauhaus Schmitz老闆黑格(Doug Hager)表示，餐廳自我標榜為費解的「世界盃總部」，宣傳訴球時「下午的比賽絕對會摧毀你的工作效率」。

自從開賽以來，黑格餐廳賣出4000個德式椒鹽捲餅(pretzels)。

聖十字學院(College of the Holy Cross)經濟學家馬西森(Victor Matheson)指出，原本外界擔心球迷人潮以及比賽恐讓傳統遊客前往舉辦城市感到卻步，而且足球迷可能不願造訪這些城市，結果發現足球迷真的都來了。

美國銀行(Bank of America)經濟學家說，世界盃比賽推高消費，尤其是餐廳消費，實體零售商店生意也獲得拉抬。美國銀行是本屆世界盃贊助商之一。根據美國銀行統計，今年6月美國人的信用卡、簽帳卡消費額比一年前同期增長6.3%，創下四年多來的最高增長率，可能是受到世界盃的提振效果。