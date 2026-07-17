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決賽首設中場表演「世界盃變超級盃…FIFA走向何方？」

新華社北京7月17日電
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2026美加墨世界盃決賽將於當地時間7月19日在新澤西體育場點燃戰火。(歐新社)
2026美加墨世界盃決賽將於當地時間7月19日在新澤西體育場點燃戰火。(歐新社)

2026美加墨世界盃決賽將於當地時間7月19日在新澤西體育場點燃戰火。國際足總（FIFA）此前宣布，將在本場比賽的中場休息時間設置一場表演。此舉預計將大幅延長中場休息時間，打破《足球競賽規則》中的相關規定。

這將是世界盃歷史上首次引進中場表演。國際足總預告指出，本場演出時長為11分鐘，瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）等藝人將登台亮相，「將足球史上最重要的比賽變成前所未有的慶典」。

考慮到演出可能需要搭建與拆除舞台，英國廣播公司（BBC）等多家媒體預測，本場決賽中場休息的實際時長將達到20至30分鐘。然而，現行《足球競賽規則》第7.2條明確規定，球員有權在半場時休息，且時間不得超過15分鐘。

事實上，20至30分鐘的預測並非憑空而來。同樣在新澤西體育場舉行的2025年世俱盃（俱樂部世界盃）決賽也設置了中場表演，導致中場休息實際時長達到約25分鐘。2024年美洲盃決賽的中場休息，同樣因為表演而延長到了25分鐘左右。

值得一提的是，負責制定規則的國際足球協會理事會（IFAB）曾在2021年11月否決了將中場休息從15分鐘延長至25分鐘的提案，理由是「多位成員表達了擔憂，特別是考慮到長時間不活動可能對球員的健康和安全產生負面影響」。然而如今，國際足總卻屢次在國際賽事中主動引入「中場秀」。

本屆世界盃開賽以來，從規則到儀式，處處可見美式體育的影子。最直觀的改變是強制補水暫停。不少球迷調侃，補水暫停將90分鐘的足球比賽切割成類似籃球比賽的四節制。

而就在決賽前夕，國際足總又宣布冠軍球隊成員除了獎牌之外，還將獲頒訂製冠軍戒指一枚。國際足總在官方公告中明確表示，這是「將美國標誌性的體育傳統帶給全球足球界」。

這一系列操作，讓人愈發感受到美式職業體育的商業邏輯對世界盃的滲透。前國際足總主席布拉特（Sepp Blatter）在社群媒體上發文批評「世界盃正在變成『超級盃』（Super Bowl）的翻版」，並質問國際足總「將走向何方」。

針對各界的質疑，本次表演策劃方負責人吉岑（Michael Gitzen）回應表示，國際足總延長中場休息時間是「正確的」，批評者們「沒有抓住重點」。

「足球有自己的節奏和規則，這當然很重要，但世界盃並不是『常態性賽事』。」吉岑說，「面對單項體育賽事能吸引的最龐大觀眾數，把它當成一場普通的週末比賽才有問題。」

不過，這一安排已經造成了現實上的困擾。英國《衛報》報導指出，部分轉播商正為可能延長的中場休息而發愁，他們向國際足總詢問中場休息的實際時長，但並未得到回應。這導致他們無法安排廣告時間、無法出售廣告時段，這對商業廣播公司來說是巨大的問題。

另據多家英國媒體報導，BBC已經決定不轉播這場中場表演，而是將和以往一樣，在中場時間由棚內嘉賓對上半場比賽進行戰術分析。

目前，國際足總仍未公布決賽中場休息的具體方案與時長。參賽的西班牙與阿根廷雙方也尚未對此發表意見。

精華 FAQ

  • FIFA宣布在新澤西舉行的決賽中場加入11分鐘表演，傳出瑪丹娜、夏奇拉與小賈斯汀等藝人可能登台，目標是把世界盃決賽打造為前所未有的慶典。

  • 因為現行《足球競賽規則》規定半場休息不得超過15分鐘，但舞台搭建與拆除可能使中場延長到20至30分鐘，明顯超出規則上限。

  • 批評者認為FIFA正把世界盃推向美式職業體育模式，從補水暫停到冠軍戒指都充滿商業化色彩；轉播商也擔心中場時長不明，影響廣告銷售與播出安排。

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