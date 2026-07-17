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世界盃╱澡盆之戰將上演 攝影師：我的心被分成了兩半

新華社紐約7月17日電
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這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球...
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，替年僅6個月大的亞馬爾洗澡。(美聯社)

將近20年前，攝影師蒙福特（Joan Monfort）為一名留著長髮的年輕球員和一個男嬰拍下了一組照片。照片中，這名球員雙手沾滿肥皂泡沫，在塑膠澡盆中幫嬰兒洗澡。

當年那名球員是梅西（Lionel Messi），而男嬰則是亞馬爾（Lamine Yamal）。

當時，誰也沒有想到，這張為了慈善年曆所拍攝的照片，會在多年後成為足壇一段近乎傳奇的注腳。

19日，梅西領銜的阿根廷隊將在世界盃決賽中迎戰亞馬爾所在的西班牙隊。一個是39歲的足壇傳奇，一個是19歲的超級新星，兩人的故事從澡盆中的偶然相遇，一路延伸到了世界足壇的最高舞台。

「我從來不相信什麼命中注定，但現在我開始有些懷疑了。」蒙福特近日接受美聯社（AP）採訪時表示：「這已經超出了合理解釋的範圍。」

2007年，巴塞隆納當地媒體《每日體育報》（Diario Sport）與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作製作慈善年曆。亞馬爾的母親透過抽籤獲得拍攝機會，尚在襁褓中的亞馬爾又恰好被安排與當時初露鋒芒的梅西搭檔。

十幾年後，命運的兩端先後在巴塞隆納交會。

2021年，受球會財政問題影響，梅西含淚告別巴薩；兩年後，亞馬爾在諾坎普球場（Camp Nou）迅速崛起，成為球隊新一代的代表人物。

從梅西離開到亞馬爾登場，巴薩完成了一次時代的交接，而那張舊照片也有了全新的意義。

蒙福特一度忘記了這次拍攝。直到2024年歐國盃（歐洲國家盃）期間，亞馬爾的父親在社群媒體上發布照片，外界才發現這段奇妙的往事。在那屆賽事中，亞馬爾幫助西班牙隊奪冠，照片也隨之迅速走紅。

如今，隨著兩人在世界盃決賽相遇，這組影像再次成為全球關注的焦點。

「這比電影劇本還要精彩。」蒙福特說。

作為一名巴塞隆納球迷，蒙福特也陷入了幸福的兩難。在巴塞隆納街頭，既能看到孩子們身穿亞馬爾的巴薩或西班牙隊球衣，也能看到梅西在巴薩、阿根廷隊以及邁阿密國際（Inter Miami）時期的球衣。

「我的心被分成了兩半。」蒙福特說，「我對梅西有著永遠的感情，他是歷史上最偉大的球員；但亞馬爾也打破了人們原有的想像，代表著一個年輕、更加多元的西班牙。」

從一張幾乎被遺忘的慈善照片，到萬眾矚目的世界盃決賽，梅西和亞馬爾之間的緣分跨越了將近20年。

當年的男嬰如今已成長為足壇新星，昔日的青年球員則走到了傳奇生涯的另一個十字路口。決賽中，無論最終誰捧起大力神盃，那張澡盆中的合影，都已成為足球世界最奇妙的故事之一。

精華 FAQ

  • 這張照片拍於2007年，當時《每日體育報》與UNICEF合作製作慈善年曆，亞馬爾的母親抽中拍攝機會，嬰兒亞馬爾便與年輕的梅西同框入鏡。

  • 因為19日世界盃決賽將由梅西領銜的阿根廷對上亞馬爾所在的西班牙，兩位曾在照片中相遇的球員，將在最高舞台正面交鋒，話題性極高。

  • 蒙福特表示自己原本不相信命中注定，如今卻開始懷疑；身為巴薩球迷，他也坦言心被分成兩半，既敬重梅西，也欣賞代表新世代的亞馬爾。

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