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世界盃／缺席西班牙團隊訓練 亞馬爾、波洛驚傳傷情

記者劉肇育／即時報導
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西班牙在備戰世界盃決賽。（路透）
西班牙在備戰世界盃決賽。（路透）

西班牙在備戰世界盃決賽與阿根廷的巔峰對決前夕，驚傳主力傷兵疑慮，右後衛波洛（Pedro Porro）與「超新星」亞馬爾（Lamine Yamal）在新澤西展開的首場訓練中，並未參與團隊操練，而是獨自進行復健與恢復訓練。不過根據球隊消息來源指出，兩人目前並無大礙，分開訓練僅是教練團出於保護性考量所做的「工作量管理」，冠軍賽預計皆能順利先發上陣。

西班牙在準決賽以2：0力克法國，但也讓這兩位右路核心消耗極大，效力熱刺的波洛在對陣法國時踢得極具侵略性，甚至在準決賽與先前對奧地利之戰都有進球建功，但上役第85分鐘因肌肉不適提前退場，教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）透露，波洛有肌肉過載情況，將持續追蹤，但醫療團隊態度相當樂觀。

而巴薩神童亞馬爾本屆賽事已累積出賽496分鐘，除了對維德角之戰外場場先發，雖然準決賽打滿90分鐘後顯露疲態，但主帥透露亞馬爾傷勢並無大礙，決賽絕對不會缺席，而他與梅西的「澡盆大戰」也將成為這次冠軍賽的一大焦點。

這場在新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）開踢的決賽，將是西班牙本屆第二場室外賽事，儘管近日美東受到加拿大野火煙霾影響發布健康警報，但周末預計降雨將會淨化空氣，讓鬥牛士軍團得以在最佳天候下迎戰由梅西領軍的阿根廷。

精華 FAQ

  • 球隊消息指出，兩人並非出現嚴重傷勢，而是教練團基於保護與恢復考量進行工作量管理，讓他們改做復健與恢復訓練，以避免在決賽前過度消耗。

  • 波洛在對法國的準決賽中第85分鐘因肌肉不適退場，德拉富恩特表示他有肌肉過載情況，後續會持續追蹤，但醫療團隊對他的恢復狀態仍相當樂觀。

  • 亞馬爾本屆已累積出賽496分鐘，除對維德角外幾乎場場先發，準決賽也踢滿90分鐘，不過主帥強調他傷勢無礙，決賽不會缺席，預計正常出戰阿根廷。

世界盃 亞馬爾 阿根廷

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