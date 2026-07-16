世界盃╱美式體育引入足壇 FIFA將首頒「冠軍戒」

2026年世界盃決賽將於19日在紐約新澤西體育場舉行。（新華社）

國際足總（FIFA）宣布，2026年世界盃 冠軍除獲頒冠軍獎盃外，還將獲得專屬訂製的冠軍戒指。國際足總藉此將美式體育的冠軍戒指傳統引進足壇，這也是世界盃歷史上，首次向奪冠隊伍頒發冠軍戒指。

2026年世界盃決賽將於19日(周日）在紐約新澤西 體育場舉行。本屆冠軍隊伍除了獲得冠軍獎盃與金牌外，還將獲頒一項全新的勝利紀念。

國際足總表示，本屆賽事冠軍將獲得專屬的「冠軍戒指」限量發行 2,026 枚，每枚皆有獨立編號。其中 30 枚將頒發給奪冠的球隊，其餘 1996 枚則作為官方授權商品對外販售，供球迷購買收藏。

在設計上，戒指一側呈現世界盃冠軍獎盃圖樣，另一側則會根據奪冠球隊的身分進行客製化設計。每枚戒指均有專屬編號，並依個人指圍量身打造，且附帶真品保證書。

決賽結束後，奪冠隊伍的隊長與總教練將在現場先獲頒臨時戒指。隨後，供冠軍成員配戴的 30 枚正式版戒指將依據獲獎者的指圍完成客製化調整，並於日後正式交付。

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