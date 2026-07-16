阿根廷球員舉橫幅爭福島主權…英相力挺大臣 喊FIFA調查

阿根廷球員在場上舉起宣示該國擁有福克蘭群島主權的橫幅，引發爭議。（路透）

《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿根廷 在世界盃 準決賽擊敗英格蘭後，多名球員在場上高舉宣示該國擁有「馬爾維納斯群島」（Islas Malvinas，英國稱福克蘭群島(Falkland Islands)）主權的橫幅。對此，國際足總（FIFA）目前正著手評估是否對阿根廷隊採取紀律處分。

阿根廷以2比1戰勝英格蘭後，多名球員參與了這場爭議性的主權展示，其中甚至包括兩名目前在英超球會效力的球員。此舉隨即在英國政壇與社會引發強烈反彈。

根據《衛報》（The Guardian）報導，英國首相施凱爾 （Keir Starmer）已明確表達立場，堅定支持商貿大臣凱爾（Peter Kyle）的訴求，呼籲國際足總必須對阿根廷球員的政治表態展開全面調查。

凱爾在接受BBC訪問時痛批，阿根廷球員的行為「嚴重違反了運動賽事不得進行政治宣傳的規定」。施凱爾的官方發言人隨後也發表聲明強調：「世界盃冠軍或許不屬於我們，但福克蘭群島毫無疑問屬於我們。英國政府的立場從未改變，我們完全支持島民的自決權，對福克蘭群島的承諾也永遠不會動搖。」

這並非阿根廷隊首次踩到政治紅線。先前阿根廷隊便曾在更衣室集體高唱涉及1982年福克蘭戰爭的爭議歌曲，阿根廷足協（AFA）甚至將相關影片公發至社群媒體。儘管國際足總明令禁止在世界盃期間傳遞任何政治訊息，但先前對阿根廷足協的挑釁行為並未採取任何實質行動。

在這場準決賽結束後，包括曼聯後衛利桑德羅．馬丁尼茲（Lisandro Martínez）和熱刺後衛克里斯蒂安．羅梅洛（Cristian Romero）等阿根廷國腳，都在場上舉起了寫有「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的藍白橫幅。由於英超球員涉入其中，也讓英國輿論更加憤怒。

國際足總發言人對此回應表示：「按照標準程序，國際足總獨立紀律委員會目前正在評估本場比賽的官方報告，並通盤考量相關事證，隨後將依據紀律準則決定是否採取進一步處置。」

目前尚不清楚國際足總是否能在週日阿根廷對決西班牙的決賽前完成調查並公布懲處。當被問及首相施凱爾在接下來的決賽中會支持哪一隊時，發言人打太極表示：「首相祝願兩支晉級決賽的隊伍好運，尤其是西班牙。」

英國政府強調，是否對阿根廷開罰最終仍由國際足總決定，「這是一屆非常精彩的世界盃，但我們始終堅信，政治不應該介入體育。」