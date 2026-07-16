世界盃╱10年前給梅西的一封信 他收到了「最好回覆」

費南德茲(左)與梅西慶祝進球。（新華社）

在15日舉行的美加墨世界盃 準決賽中，阿根廷隊以2：1逆轉英格蘭隊，再度闖入決賽。中場球員恩佐．費南德茲（Enzo Fernández）攻入的扳平一球至關重要，而為費南德茲助攻的正是隊長梅西 （Lionel Messi）。這次助攻，或許是對費南德茲十年前寫給梅西那封信的最好回覆。

2016年的美洲盃決賽中，阿根廷隊惜敗智利隊屈居亞軍，隨後梅西宣布退出阿根廷國家隊。當時年僅不到16歲的費南德茲在社群媒體上發表了一封公開信，懇求梅西收回退出阿根廷國家隊的決定。

那時的費南德茲還只是河床球隊（River Plate）青年軍的成員，他經常觀看梅西在阿根廷國家隊與巴塞隆納俱樂部（FC Barcelona）的比賽。他在信中譴責那些強求梅西帶領阿根廷贏得所有冠軍的狂熱球迷，寫道：「你不需要為我們的失敗負責，許多球迷的憤怒只是來自他們自己的挫折感。」他還說：「請盡情享受比賽，因為當你們踢得開心時，根本無法想像我們有多快樂。」

這封感人至深的信在球迷之間迅速流傳。梅西改變主意雖然不一定與這封信直接相關，但他最終選擇留在了國家隊，並率領阿根廷奪得2021年美洲盃與2022年世界盃冠軍。

而費南德茲這名當年的河床隊青年軍球員，也一步步走向更寬廣的舞台，成為英超切爾西（Chelsea）的中場悍將。自2022年起，他也披上了藍白條紋國家隊戰袍，與梅西在卡達世界盃上並肩作戰。

在2022年阿根廷隊奪得世界盃冠軍後，梅西首次回應了這封信。他在奪冠後接受阿根廷公共電視台訪問時，感謝了阿根廷年輕一代球迷對國家隊的支持，也承認自己知道費南德茲當年的那篇貼文。梅西說：「我看到了，真的看到了。老實說，費南德茲的故事和他們（指一直支持他的那一代年輕人）的經歷非常相似。我非常感激他們從一開始就給予我的這份愛。」

梅西還表示：「我和所有隊友都感同身受，特別是在國家隊，我曾在那裡經歷過一段艱難時期，飽受外界批評。有一代人堅定地捍衛我，不惜與許多人抗爭來維護我，這對我來說非常美好。我想以某種方式回報他們，感謝他們所有的愛，感謝他們為我所經歷的一切，特別是那些曾經為我付出過的努力。」

而費南德茲在接受媒體採訪時坦言：「如果現在梅西看到那封信，我會覺得非常尷尬。當時，我根本無法想像自己有一天能和他一起踢球。那封信一部分是我自己寫的，一部分是從網路上抄來的，我想我是在某個地方看到後保存下來，然後複製貼上的。」

又一個四年過去，美加墨世界盃如期而至。在阿根廷與奧地利隊的小組賽前，阿根廷《奧萊報》（Olé）記者再次向費南德茲提起這封信。費南德茲說：「我至今仍清晰地記得那封信，因為對每個阿根廷人來說，那封信都難以釋懷。如果今天讓我重新寫這封信，我會更加感慨萬千，因為我們一起經歷了太多。如果今天讓我用一本書來記錄我們共同經歷的一切，恐怕都寫不完。」

現在，如果費南德茲真的寫下這本書，那他一定要寫進美加墨世界盃對陣英格蘭隊的準決賽。第85分鐘，費南德茲接獲梅西的傳球，起腳遠射破網，幫助球隊扳平比分，阿根廷最終也順利挺進決賽。

19日，阿根廷隊將在世界盃決賽中對決西班牙隊，費南德茲也將與梅西並肩為衛冕而戰。