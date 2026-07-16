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世界盃／冠軍隊獎金創下歷史新高 48強獎金可拿多少？

記者藍宗標／即時報導
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阿根廷、西班牙將爭奪世界盃史上最高的冠軍獎金5000萬美元。（路透）
阿根廷、西班牙將爭奪世界盃史上最高的冠軍獎金5000萬美元。（路透）

本屆世界盃足球賽進行102場比賽後，終於產生冠軍賽的對戰組合，阿根廷、西班牙將在19日下午3點對決，爭取史上最高的冠軍獎金5000萬美元，亞軍則獲3300萬美元。

世足賽首次擴編到48隊，一共進行104場比賽，隨著賽事規模擴大，收入也隨之增加，今年獎金總額達到6億5500萬美元，比4年前卡達世界盃獎金增加50%，創下1930年首屆賽事開踢至今96年新高。

紐約時報整理48強獎金數字，18日將在季軍戰對決的英格蘭和法國，勝隊可獲2900萬、敗隊2700萬美元，踢進8強球隊獲得1900萬、16強1500萬美元、32強賽1100萬美元。

紐時指出，參加本屆賽事的48隊都確保獲得至少1050萬美元的收入，其中未能從小組賽出線的球隊可獲900萬美元，加上150萬美元的備戰費用。

國際足球總儲會（FIFA）估算本屆世界盃將帶來超過100億美元的收入，意味獎金總額約佔6.5%；阿根廷4年前奪冠獎金4200萬美元，比本屆奪冠球隊少800萬美元，但這次亞軍將比2022年的法國多獲300萬美元，第3、4名球隊也將增加200萬美元。

紐時指出，FIFA從1982年世界盃開始公布獎金數額，當年冠軍義大利僅獲220萬美元，獎金總額2000萬美元，接下來歷屆賽事獎金總額不斷攀升，本屆冠軍將是44年前義大利的20倍。

除了高額獎金之外，贏得世界盃冠軍的26名球員、教練團成員將獲得金牌，第2、3名也可得到銀牌和銅牌；紐時指出，在1978年世界盃前，獎牌只頒發給參加決賽的11名球員，FIFA在2007年宣布向1974年之前奪冠球隊中，未進入先發陣容的替補球員，補發總計122枚冠軍獎牌。

精華 FAQ

  • 本屆冠軍獎金高達5000萬美元，創下歷史新高；亞軍可獲3300萬美元。相較4年前，冠軍少賽事更高、獎金也更集中，反映世界盃擴編後的商業收益大幅提升。

  • 本屆世界盃總獎金達6億5500萬美元，較4年前卡達世界盃增加50%。FIFA估算本屆賽事收入超過100億美元，獎金約占6.5%，也創下1930年以來新高。

  • 48支參賽隊伍都至少可拿1050萬美元，其中未能從小組賽出線的球隊可獲900萬美元，再加上150萬美元備戰費用。紐時整理也指出，其他名次獎金依序遞增。

紐約時報 世界盃 阿根廷

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