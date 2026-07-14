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世界盃／四強抗強敵法國 西班牙教頭搬出凱撒名句

記者曾思儒／即時報導
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西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（路透）
西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（路透）

美加墨世界盃首度由世界前4包辦4強，第一場四強賽將由法國和西班牙對決，法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽前記者會稱西班牙是奪冠呼聲最高的隊伍，「無敵艦隊」德拉富恩特（Luis de la Fuente）「接招」說，對手教頭的說法不會給自家球隊有額外壓力。

德尚賽前提到，西班牙本屆6場比賽只失1球，是外界預測的冠軍最大熱門。德拉富恩特之後受訪時四兩撥千斤說，這些看法不代表任何事，「我們是兩支優秀隊伍對決，無論我們是否被視為奪冠熱門，都不會帶來額外的壓力。我們本來就承受壓力，因為想為國家爭光。」

法國6場球攻進16球，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）包辦其中一半還傳出3次助攻，若是4強賽再進球就能在金靴爭奪上超越阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）。

德拉富恩特強掉，法國有很多優秀球員，西班牙也不遑多讓，「我們當然會思考如何對付這些球員，贏下這場對決，佔據主動且思考我們的球風，肯定是場極其辛苦的比賽。」

西班牙教頭在記者會上還引用羅馬時代著名統治者凱撒（Julius Caesar）的名言，他說：「凱撒總是說，不經歷苦痛就不會有勝利，我很同意，這是我最喜歡的一句話，如果你人生想成就一番大事業，就必須做好承受苦難的準備。」

「我能享受這場準決賽嗎？幸運的是我熱愛這份工作，這是我的熱情所在，很榮幸能身處這個位置。」65歲的德拉富恩特透露，有告訴球員好好享受擁有的一切，「你們很幸運，讓我們踢好球，你們潛力無限，讓我們發揮出最佳狀態。」

精華 FAQ

  • 首場四強賽由法國對上西班牙，兩隊都是本屆表現最突出的強隊之一，也被視為冠軍熱門。這場比賽被認為將直接左右最終決賽走向。

  • 德尚認為西班牙是本屆奪冠呼聲最高的球隊，因為他們6場只失1球；德拉富恩特則表示外界看法不會增加壓力，球隊本來就背負為國爭光的責任。

  • 姆巴佩在6場比賽中攻進8球，另有3次助攻，包辦法國一半火力；若他在4強再破門，將有機會在金靴競爭上超越目前領先的梅西。

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