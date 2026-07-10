挪威英格蘭8強戰火延燒九霄 挪威廉航邀英航賭輸贏

廉價航空挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）。(路透)

隨著2026世界盃 進入最後階段，場外賭注籌碼也愈來愈有創意。兩家歐洲航空公司打賭，如果對方支持的球隊獲勝，輸家必須把社群平台Instagram（IG）官方帳號的大頭照換成對方的商標一天。

挪威 隊靈魂人物、英超曼城（Manchester City）前鋒哈蘭德 （Erling Haaland）本屆世足率領「維京軍團」淘汰5屆冠軍巴西，隊史首次挺進世界盃8強，將於11日在邁阿密迎戰「三獅軍團」英格蘭，爭奪4強門票。

廉價航空挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）8日在社群平台IG向英國航空（British Airways）下戰帖：「準備好拿你們的商標冒險了嗎？如果挪威贏了，你們必須在周日（12日）把IG帳號大頭照換成我們公司的商標，為期一天。反之亦然。成交嗎？」

英航不甘示弱在Instagram發文回應：「別打你贏不了的賭。」挪威穿梭航空則打趣說：「這表示（你們）太害怕了嗎？」

當英航在IG留言正式接受挑戰後，挪威穿梭航空10日宣布這項賭注正式成立。英航寫道：「接受挑戰！只是等我們以巡航高度拿下勝利時，可別感到驚訝。」

目前在國際足總（FIFA）世界排名，英格蘭位居第4，挪威則排名第19。