世界盃╱西班牙隊主帥：「最強」亞馬爾還沒到來

西班牙當家球星亞馬爾。（路透）

西班牙隊將與比利時隊在10日爭奪美加墨世界盃 四強席位。9日的賽前新聞發布會上，西班牙隊總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）表示，球隊當家球星亞馬爾（Lamine Yamal）還未展現出最強實力。

作為當今足壇新生代中的佼佼者，18歲的亞馬爾本屆賽事至今只打進1球，沒有助攻。由於在上賽季西甲尾聲階段受傷，他在本屆世界盃小組賽階段其實仍處於傷病恢復中。

「最好的亞馬爾，那個在進攻端更具威脅的亞馬爾，還沒有在本屆世界盃上完全展現出來。」德拉富恩特說。

當天發布會召開前，法國隊以2:0戰勝摩洛哥隊，率先晉級準決賽（四強），對手就將在西班牙隊和比利時隊之間產生。對此，德拉富恩特表示：「我們現在不考慮比利時隊之外的任何事情。如果我們贏了，再去談法國隊。比利時隊是一支非常強大的隊伍，擁有許多習慣於贏球的球員。」

比利時隊在16強賽中以4:1戰勝東道主美國隊。比利時隊總教練加西亞（泰德斯科，Domenico Tedesco）表示：「我們知道自己面對的是本屆賽事的奪冠熱門之一，也了解他們每名球員的個人能力。西班牙隊的防守比過去更加穩固，到現在還沒有丟球，但紀錄就是用來打破的。」

西班牙隊目前保持著世界盃連續6場「完封」對手的紀錄，門將西蒙（Unai Simón）的世界盃連續不失球時間紀錄也刷新至609分鐘。

加西亞表示，比利時隊不會只想著被動防守。「我們想在比賽中打出自己的存在感，不想只是被動承受，否則就會被淘汰。所有人都覺得我們要出局了，但我們也有自己的優勢要展現。」