世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

阿根廷球王梅西。(路透)

美加墨世界盃 上，六支南美球隊留下了截然不同的故事。阿根廷 隊繼續向衛冕發起衝擊，烏拉圭隊小組賽出局，巴西 、哥倫比亞、厄瓜多和巴拉圭隊止步淘汰賽。南美六國媒體對各自球隊的表現進行了總結和點評。

阿根廷：冠軍、信念

阿根廷隊在16強賽中以3:2逆轉擊敗埃及隊後，「冠軍」「逆轉」「信念」成為該國媒體報導中的高頻詞。

阿根廷《奧萊報》（Olé）電子版封面以「冠軍之心」為醒目標題，稱阿根廷隊在13分鐘內完成三球逆轉，展現了衛冕冠軍的韌性。《民族報》（La Nación）寫道：「拋開戰術層面的成敗得失，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）打造的是一支從不放棄信念、總是渴望更多的球隊，即便他們已經贏得了一切。」

阿根廷足協官網同樣用了情感充沛的表述：「探戈仍在繼續。因為這支球隊已經學會了承受痛苦，也懂得熱愛……當人們以為終點已經到來、夢想即將崩塌時，這支球隊挺身而出。」

巴西：歷史最差

巴西隊以1:2負於挪威隊止步16強後，國內媒體的報導焦點幾乎都落在「歷史最差戰績」「世界盃再次提前結束」上。

巴西《環球體育》（Globo Esporte）寫道，巴西隊結束了一個充滿失敗、失望和負面紀錄的周期。文章指出，巴西隊再次提前出局並不令人意外，是過去幾年種種問題累積後的結果。巴西入口網站UOL在賽後評論中寫道：「巴西止步16強，這是丟臉，是恥辱。」

巴西足協官網則作了一番自我安慰。「這一次，巴西沒能等來第六座世界盃冠軍獎盃。不過，由於德國隊已在上一輪出局，義大利隊甚至未能晉級本屆世界盃，巴西隊至少還將在未來四年繼續是世界足壇唯一的『五冠王』。」

烏拉圭：失誤、失敗

烏拉圭隊小組賽出局後，烏拉圭《國家報》（El País）在標題中稱這是一支「沒有身分識別的球隊」，並在文中寫道，烏拉圭隊「每場比賽都出現嚴重失誤」，本屆世界盃是一次「徹底失敗」。烏拉圭《觀察家報》（El Observador）則評論說：「世界盃對烏拉圭來說結束得太早了。」

與媒體對競技層面的尖銳批評相比，烏拉圭足協官網的表態迴避了成績話題，僅通報了一些球隊世界盃出發和離開時的人員行程狀況。

哥倫比亞：只差一步

哥倫比亞隊PK大戰負於瑞士隊，無緣八強。該國媒體的焦點幾乎都是「遺憾」和「距離突破只差一步」。

哥倫比亞媒體《旁觀者報》（El Espectador）寫道：「球隊戰鬥到了最後，也曾有機會贏得晉級資格，但缺乏臨門一腳的終結能力和PK大戰失誤，最終宣判了他們的出局。」哥倫比亞《星期周刊》（Semana）標題寫道：「哥倫比亞痛苦出局，瑞士在PK大戰中終結了『咖啡軍團』的夢想。」

哥倫比亞足協官網以《哥倫比亞結束2026年國際足總世界盃征程》為題介紹了賽況。

厄瓜多：未能創造奇蹟

厄瓜多隊在32強賽中以0:2負於東道主墨西哥隊，該國媒體更多使用了「失望」「未能創造奇蹟」等表述。

厄瓜多《成果報》（El Telégrafo）寫道，球隊始終難以找到一種穩定的比賽風格，這將是未來需要解決的主要課題之一。作為厄瓜多足球的「黃金一代」，他們距離創造世界盃歷史最佳戰績只有一步之遙。厄瓜多《商報》（El Comercio）還寫道，對原本被期待創造歷史的這一代球員來說，2026年世界盃最終成了一次被錯失的機會。

厄瓜多足協賽後更多著眼於未來，表示已優先啟動國家隊新帥遴選工作，意在打造一支具有中長期競爭力的球隊。厄瓜多足協最後表示：「最好的厄瓜多足球，仍有待書寫。」

巴拉圭：頑強、勇敢

巴拉圭隊在16強賽中以0:1負於法國隊，國內主流媒體更多把這屆世界盃視為巴拉圭隊重返世界舞台的重要起點。

巴拉圭《彩色ABC報》（ABC Color）寫道，面對本屆賽事的奪冠熱門之一，球隊展現出頑強、嚴密而勇敢的一面，昂首離開。體育媒體D10則把鏡頭對準球隊回國的場景，稱國家隊受到了「全國民眾的熱情歡迎和認可」。