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國際奧會部分解禁 俄國運動員可參加2028洛杉磯奧運

中央社瑞士洛桑8日綜合外電報導
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國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。(路透)
國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。(路透)

在俄羅斯全面入侵烏克蘭超過4年之際，國際奧林匹克委員會（IOC）昨天宣布解除部分限制，允許俄羅斯運動員參加2028年洛杉磯奧運的團體賽和資格賽。

法新社報導，國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）在洛桑（Lausanne）的會議上說：「我們希望確保所有運動員都有機會在奧運競爭，不因自身政府的作為而遭到追究責任。」

不過，國際奧會仍維持部分禁令，包括目前仍禁止俄羅斯國歌演奏與國旗展示，並規定俄羅斯運動員在恢復參賽前，須先通過「多次」藥檢。

烏克蘭昨天抨擊國際奧會這項決定「過於倉促」且「毫無根據」。烏克蘭奧會聲明指出，國際奧會未顧及依舊未改變的客觀情勢，亦即俄國仍持續對烏克蘭進行全面武裝侵略，嚴重違反國際法以及和平與安全的基本原則。

另外，國際奧會也列出多項條件，表示各單項運動總會可自行決定是否開放俄羅斯國旗與國歌，或是否在俄羅斯主辦比賽。

而針對距今還有兩年的2028年洛杉磯奧運，國際奧會則表示，將在適當時機針對是否允許俄羅斯國旗、國歌、代表色或任何國家識別標誌出現在奧運會場做出決定。

俄羅斯對此表示歡迎。俄羅斯體育部長捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）在社群平台Telegram發文指出：「國際奧會釋出明確訊號：奧運必須超脫政治。」他還說，俄羅斯計劃參加洛杉磯奧運資格賽。

精華 FAQ

  • IOC宣布，俄羅斯運動員可參加2028年洛杉磯奧運的團體賽和資格賽，代表部分恢復參賽權。但這不等於全面解禁，仍需遵守其他附帶條件。

  • 目前仍禁止演奏俄羅斯國歌與展示國旗，並要求運動員在恢復參賽前通過多次藥檢。IOC也表示，國旗、國歌與其他國家識別標誌是否恢復，將視情況再決定。

  • 烏克蘭批評這項決定過於倉促且毫無根據，認為俄國持續侵略烏克蘭的事實並未改變；俄羅斯則表態歡迎，稱IOC傳達出奧運應超脫政治的明確訊號。

奧運 洛杉磯 俄國

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