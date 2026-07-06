我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市暴雨 市長曼達尼預警可能山洪暴發 籲離地下室

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

什麼是紅牌？川普：了解之後…裁判當初判罰很糟糕

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普6日批評巴洛根禁賽令判罰，認為裁判紅牌判決不當。
美國總統川普6日批評巴洛根禁賽令判罰，認為裁判紅牌判決不當。

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國火熱開踢，紐約時報5日引述三名知情人士透露，美國總統川普7月1日致電國際足球總會主席英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後國際足總5日罕見暫緩禁賽令，巴洛根獲准出戰6日對戰比利時的16強賽事。英國天空新聞報導，川普6日談論巴洛根暫緩禁賽令，稱他認為裁判的判罰很糟，他原本不知道紅牌是什麼，了解過後認為裁判居然有權決定隊伍裡最棒的球員下周或下一場比賽無法上場。

巴洛根（Folarin Balogun）1日在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）右腳踝而被紅牌罰下。

川普在美國白宮橢圓辦公室告訴記者：「我認為裁判的判罰很糟，但沒人談論這點。他們談論紅牌的時候，好像就是覺得這沒什麼大不了的，沒有人談論裁判給出紅牌這個決定本身。我先前不知道紅牌是什麼鬼東西，了解後我說，『你在開玩笑吧』。」

川普指責裁判居然有權決定，「你最棒的球員下週或下一場比賽不能上場」。他補充說，「我說，『哇，這個權力也太大了吧』。這太糟糕了，但接著我看了看那名裁判過去的記錄，發現他以前的表現也不怎麼樣。」

對於巴洛根在美國和波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中踩到對方球員的穆哈雷莫維奇右腳踝，川普說：「那根本不算犯規…那只是兩個人全速衝刺時，剛好撞在一起而已。你不可能在那種情況下，還能刻意把自己的腳準確踩到對方的腳上…這只是兩位頂尖運動員在高速移動時不小心纏在一起。」

精華 FAQ

  • 報導指川普在7月1日致電國際足總主席英凡提諾，要求重審巴洛根的紅牌處分。之後國際足總罕見暫緩禁賽，讓他能出戰對比利時的16強賽。

  • 巴洛根是在美國對波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇右腳踝而被紅牌罰下。該場比賽美國最終以2比0獲勝。

  • 川普認為裁判判罰很糟，甚至表示自己原本不懂紅牌，了解後覺得裁判不該能讓最強球員下場停賽。他也質疑這次根本不算犯規。

川普 紐約時報 白宮

上一則

世界盃╱C羅無論成敗都問心無愧 對戰西班牙「感覺會贏」

延伸閱讀

世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火
世界盃／川普致電國際足總主席 要求檢討巴洛根紅牌

世界盃／川普致電國際足總主席 要求檢討巴洛根紅牌
川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽

川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽
世界盃／美國隊巴洛根領紅牌仍可上場 比利時教頭：愚人節笑話嗎

世界盃／美國隊巴洛根領紅牌仍可上場 比利時教頭：愚人節笑話嗎

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘