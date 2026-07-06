南韓足協會長鄭夢奎辭職

鄭夢奎檔案照。（歐新社）

據韓聯社報導，南韓 足協6日表示，鄭夢奎當天在主持最後一次會議後提交辭呈。他表示，自己始終為南韓足球發展和榮譽邁進，但其間也曾讓國民深感失望。所有的榮幸和成果歸功於球員和粉絲，而一切不足和過錯都是自己的責任，日後將作為一名熱心球迷為南韓足球加油助威。

鄭夢奎於2013年1月出任第52任南韓足協會長，之後連續四屆連任。根據南韓足協章程第23條規定，鄭夢奎卸任後，將由協會副會長中的一人經大韓體育會批准代行足協會長職權。

此前的6月28日，在美加墨世界盃 小組賽中，隨著民主剛果3比1逆轉烏茲別克，南韓排名跌出最佳第三名晉級區，無緣淘汰賽。在本屆世界盃上，南韓隊小組賽1勝2負積分3分，最終小組賽出局，最終排名第34名的南韓隊還創造了隊史世界盃上的最差成績。

同一天，南韓男足主帥洪明甫主動宣布辭職。

韓聯社報導稱，本屆世界盃南韓隊小組賽階段就慘遭淘汰，引發國內民眾強烈不滿，要求整改足球界的呼聲日益高漲。當地時間7月3日，南韓文化體育觀光部宣布，將成立一個新機構推進足球改革。

7月6日，「南韓足球革新委員會」正式掛牌成立。

委員會由文化體育觀光部部長崔輝永和國際足總（FIFA）委員、前國腳朴智星擔任共同主席，當天下午在首爾奧林匹克公園飯店舉行成立儀式並正式投入運作。委員會屬於臨時機構，將針對美加墨世界盃後足壇提出的改革訴求，就完善治理體系、加強青少年球員培養、引入先進技術等重點課題進行研究，為提升南韓足球未來競爭力謀劃改革方案。