世界盃╱內馬爾退出國家隊 巴西「黃金一代」正式謝幕

內馬爾第四次征戰世界盃，無力回天。（路透）

當終場哨聲在美國新澤西大都會人壽體育場響起，計分板上1比2的結果宣告巴西 隊止步2026年美加墨世界盃 16強。34歲的內馬爾（Neymar）賽後宣布退出國家隊，為長達16年、130次的「金黃綠」戰袍生涯正式畫下句點。這位曾被寄予厚望繼承「球王」比利（Pelé）衣缽的天才，最終未能帶領這支「森巴軍團」走出世界盃冠軍荒。

在這場對陣挪威 的淘汰賽中，內馬爾的角色已從昔日的戰術核心轉為替補奇兵。這是他第四次征戰世界盃，卻也是他最為無力的一次。在球隊落後局面下，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）於第68分鐘將他換上，試圖藉助其經驗扭轉戰局。然而，受到長期傷病困擾，內馬爾的身體狀態已大不如前。

補時第10分鐘，內馬爾操刀射進一記罰球點球（Penalty kick），為巴西攻入挽回顏面的一球。這顆進球雖然避免了球隊被零封，但無法改變1比2落敗的命運，也創下了巴西自1990年世界盃以來的最差戰績。賽後，滿臉淚水的內馬爾向全世界告別：「我曾嘗試過，我嘗試過……如今一切經已完結。我在這裡開始，亦在這裡結束。」命運似乎完成了一個輪迴——16年前，他正是在這座球場完成國家隊初登場；16年後，他又在同一地點告別夢想。

回顧內馬爾的國家隊生涯，始於2010年8月10日在新澤西對陣美國的友誼賽，當時年僅18歲的他僅花28分鐘便攻入生涯首顆進球，被視為巴西足球復興的希望。2013年洲際國家盃（FIFA Confederations Cup），他帶領巴西在決賽擊敗西班牙「黃金一代」，並獲頒賽事最佳球員。2014年巴西世界盃，他在8強對陣哥倫比亞時脊椎受傷，只能躺在擔架上目睹球隊在4強以1比7慘敗給德國的恥辱。2016年里約奧運，他率隊贏得男足金牌，那是他最接近世界之巔的時刻。

然而，他的世界盃夢魘始終未散。2018年俄羅斯世界盃，他帶領球隊闖進8強最終不敵比利時；2022年卡達（Qatar）世界盃，他在與克羅埃西亞（Croatia）的史詩對決中延長賽先開紀錄，卻在PK大戰（Penalty shootout）中飲恨。2023年10月，內馬爾遭遇右膝十字韌帶斷裂的重創，這讓他在職業生涯末期飽受煎熬。他曾對著鏡頭痛哭：「我一生最愛的就是踢足球，但不能踢球，我每天都在受苦。」

儘管結局充滿遺憾，內馬爾留給巴西足球的印記卻是客觀且無法磨滅的數據。他共為國家隊出場130次，僅次於傳奇隊長卡福（Cafu）；攻入80球，更是超越了比利，成為巴西歷史第一射手。然而，除了2013年洲際國家盃冠軍外，他始終未能為巴西帶來一座世界盃或美洲盃金盃。

隨著內馬爾的謝幕，巴西足球的一個時代正式終結。他標誌性的華麗腳法與花式過人，曾是森巴足球最迷人的模樣。雖然他沒能像梅西（Lionel Messi）那樣贏得世界盃冠軍，也未能達到比利的高度，但他留下的無數歡笑與感動，已足以載入足球史冊。正如球評所指出的：「有些故事結局不是冠軍，但一樣值得被記住。」