美國前鋒紅牌禁賽緩刑 歐洲足總批FIFA越紅線：無法置信

歐洲足球總會（UEFA）logo。(路透)

美國總統川普 要求檢討美國隊前鋒巴洛根在世足前一戰吞下紅牌的處分後，國際足總暫緩執行巴洛根的禁賽。對此，歐洲足總砲轟國際足總「逾越紅線」，損害比賽公正性。

路透報導，歐洲足球總會（UEFA）今天發表聲明指出：「對於這樣前所未見、難以理解、毫無道理的決定，我們表示無法置信。」

「當規則的明確性不再由守護者保障時，比賽公正性便岌岌可危，賽事公信力也隨之受損。」

路透已向國際足球總會（FIFA）尋求評論。

川普（Donald Trump）曾要求國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）檢討巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌，原本這項處分會讓巴洛根自動缺席今天與比利時隊的16強賽。

國際足總暫緩執行禁賽，巴洛根進入一年的觀察期，但紅牌並未撤銷。

這項令人震驚的決定，讓國際足總的紀律處分程序成為外界關注焦點，也引發比利時強烈不滿。

法新社報導，比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）今天發聲明表示：「這項決定令人難以理解，如果那通電話確實是原因，將是公然違背足球和體育運動的最基本規則。」

美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）。(路透)