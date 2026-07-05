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世界盃爆紅 廣州飛維德角機票搜索飆184倍

中央社台北5日電
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維德角男足國家代表隊回到首都拉伊亞，受到民眾夾道歡迎。(路透)
維德角男足國家代表隊回到首都拉伊亞，受到民眾夾道歡迎。(路透)

非洲西部島國維德角在本屆世足賽以黑馬之姿驚豔賽場，這也增加了這個非洲小國的旅遊熱度，其中中國廣州飛往維德角首都普拉伊亞（Praia）的機票搜索量暴增184倍。

綜合大陸媒體報導，截至4日上午8時，飛赴普拉伊亞的機票搜索量較上周激增近30倍。其中，北京、上海和廣州的出發航班搜索熱度位居前三，廣州至普拉伊亞的機票搜索量更較上週飆升184倍。

作為本屆世界盃足球賽的新軍，維德角隊在小組賽中接連戰平西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯，以不敗戰績挺進32強。在16強賽中，與衛冕冠軍阿根廷隊激戰至加時賽，最終以2比3惜敗。

受世界盃效應帶動，中國國內出發飛往普拉伊亞的機票搜索量呈現爆發式增長。攜程資料顯示，維德角的整體搜索熱度比去年上升388%，比上月暴增852%。在實際轉化方面，機票訂單量年增76%，飯店訂單量也上升46%。

從中國前往維德角暫無直飛航班，至少需要一次中轉，單程最短約20小時。以武漢出發為例，旅客需經北京和摩洛哥卡薩布蘭加（Casablanca）兩次中轉，最短行程為24.5小時，經濟艙單程票價近人民幣1萬元（約1473美元）。

精華 FAQ

  • 主要因其在世界盃以黑馬姿態連續不敗，成功吸引國際關注，進而推升中國旅客對該國首都普拉伊亞與整體行程的搜尋熱度。

  • 資料顯示，北京、上海與廣州的出發航班搜尋熱度居前三，其中廣州至普拉伊亞的機票搜尋量較上週大增184倍，成長最為驚人。

  • 目前中國前往維德角沒有直飛航班，至少需一次中轉，單程最短約20小時；若從武漢出發，經兩次中轉可達24.5小時，票價近一萬元人民幣。

維德角 世界盃 機票

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