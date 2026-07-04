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溫網／菲律賓伊亞拉爆冷擊敗上屆冠軍 首闖大滿貫16強

中央社倫敦4日綜合外電報導
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菲律賓選手伊亞拉在擊敗上屆冠軍斯威雅蒂後欣喜不已。(路透)
菲律賓選手伊亞拉在擊敗上屆冠軍斯威雅蒂後欣喜不已。(路透)

波蘭女網好手斯威雅蒂今天在溫布頓網球錦標賽第3輪爆冷敗給菲律賓選手伊亞拉，衛冕之路畫下句點。此外，美國名將小威廉絲因膝傷退出雙打賽事，她坦言自己「傷心欲絕」。

法新社報導，女單世界排名第3的斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6比7（9/11）、2比6不敵大會第29號種子伊亞拉（Alexandra Eala），讓後者首次闖進大滿貫賽事16強。

斯威雅蒂全場出現44次非受迫性失誤，而在耗時約84分鐘的首盤中，她在激烈搶七錯失兩個盤末點後，始終未能重新找回節奏。

2022年溫網女單冠軍、世界排名第2的哈薩克選手芮芭奇娜（Elena Rybakina）同樣在第3輪爆冷出局，以6比7（4/7）、1比6不敵比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），無緣重現2022年封后榮耀。

另一方面，小威廉絲（Serena Williams）今天原定與姊姊大威廉絲（Venus Williams）出戰女子雙打首輪，但就在賽前數小時，她宣布自己膝傷未癒無法上場。

現年44歲的小威廉絲是上月30日在女單首輪輸給澳洲小將喬因特（Maya Joint）時受傷。

這是她自2022年美國網球公開賽退休後，睽違4年首度出戰單打賽事。

曾奪23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲在社群媒體Instagram發文表示：「必須退出雙打賽讓我傷心欲絕。」

精華 FAQ

  • 菲律賓選手伊亞拉以直落二擊敗世界排名第三的斯威雅蒂，終結其衛冕之路，也寫下個人首次晉級大滿貫女單十六強的紀錄。

  • 她在首盤搶七錯失兩個盤末點，之後未能找回節奏，全場累計四十四次非受迫性失誤，讓比賽主導權逐漸落到對手手中。

  • 小威廉絲在上月女單首輪受膝傷影響，賽前仍未完全康復，因此無法與姊姊大威廉絲出賽，並在社群表示退出讓她傷心欲絕。

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