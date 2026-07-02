世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

美加墨世界盃 32強淘汰賽1日(周三)晚結束哨音響起後，美國隊留在李維體育場的球場上，聆聽數以千計的球迷齊唱約翰．丹佛（John Denver）的名曲《鄉村路帶我回家》（Take Me Home, Country Roads）。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這首歌在美國隊於世界盃淘汰賽以2比0擊敗波赫後播放，這場勝利讓美國隊昂首挺進16強。

這也是丹佛這首1971年民謠流行金曲，意外成為美國隊本屆主場世界盃「非官方隊歌」的最新例證。這首歌長年與西維吉尼亞州 及大學體育賽事連結在一起，如今一路伴隨美國隊走過本屆賽事最重要的時刻。

美國隊在這場比賽中，被迫在僅剩10人的劣勢下頂住波赫的反撲，因為在上半場破門的巴洛根（Folarin Balogun），在下半場領到紅牌被驅逐出場。隨後，蒂爾曼（Malik Tillman）在第82分鐘利用自由球直接破網，為球隊奠定勝基。

賽後，福斯電視台（Fox）的鏡頭捕捉到美國隊球員在場上流連忘返，此時體育場的大喇叭正播放著《鄉村路帶我回家》。在2024年接掌美國隊兵符的阿根廷籍總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）也加入了慶祝行列。球隊成員麥肯尼（Weston McKennie）則彷彿化身指揮家，帶領著看台上的球迷高歌。

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這首由丹佛與丹諾夫（Bill Danoff）、尼維特（Taffy Nivert）共同創作的歌曲，在本屆賽事中成為傳唱傳統，始於6月19日美國隊在西雅圖以2比0擊敗澳洲隊之後。該場勝利讓美國隊寫下自1930年以來，首次在世界盃前兩場比賽皆取勝的紀錄。

美國足協表示，賽後有將近6萬7000名球迷對著球隊齊唱這首歌，太平洋西北地震網路（Pacific Northwest Seismic Network）甚至在比賽期間偵測到了來自體育場的震動活動。

中場球員貝爾特（Sebastian Berhalter）在擊敗澳洲後告訴美國足協：「現場氣氛簡直瘋狂。那些口號、興奮感與能量——我們整場比賽都感受到了…看著他們唱著《鄉村路》真的很特別。」

總教練波切蒂諾也表示，那一刻深深觸動了他。他對美國足協說：「即便我不是美國人，賽後我也非常激動，因為現場氣氛太不可思議了，球迷太棒了。那種熱烈的歡迎，以及他們支持我們、慶祝勝利的方式，真的讓人心潮澎湃。」

這首歌的入選並非完全出於偶然。國際足總（FIFA）曾要求各隊提交比賽日使用的音樂清單，包括獲勝後可以播放的歌曲。美國足協當初的選項包括邦喬飛（Bon Jovi）的《不放手的祈禱》（Livin’ on a Prayer）、約翰．丹佛的《鄉村路帶我回家》，以及球隊的首選——尼爾．戴蒙（Neil Diamond）的《甜蜜卡洛琳》（Sweet Caroline）。然而，由於英格蘭隊已將《甜蜜卡洛琳》納入他們自己的賽事主題曲中，美國隊便決定不再使用。

《鄉村路帶我回家》是由丹佛於1971年1月在紐約市錄製，並於同年4月作為單曲發行，隨後曾高居告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）亞軍。2014年，西維吉尼亞州將其指定為該州的官方州歌之一。這首歌長期以來一直是體育場內的招牌曲目，尤其是在西維吉尼亞大學，球迷每逢球隊獲勝後都會齊聲高唱。美國隊後衛阿夫斯登（Max Arfsten）上周告訴記者：「這是一首很棒的歌。我認為它非常有美國的象徵意義。」