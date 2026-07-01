不踢球也很忙…內馬爾不上場 先去紐約買百萬名錶
據雅虎新聞網報導，在巴西國家隊於美國新澤西州進行世界盃密集備戰期間的一個周五休息日，效力於桑托斯（Santos）的前鋒內馬爾（Neymar）前往紐約市中心，展開了一趟高級精品購物之旅。
根據Globo報導，此行的主要目的，是造訪全球頂級鐘錶精品店之一，並為自己添購一只全新的名錶。
這位34歲的巴西球星現身Jacob & Co旗艦店，完成了一筆價值約100萬美元的腕錶交易。這次出手也再次鞏固了內馬爾作為體壇頂級名錶收藏家的地位，其整體鐘錶收藏價值估計已超過160萬英鎊。
這次交易並非一般的購物體驗，因為親自迎接內馬爾的，是品牌創辦人Jacob Arabo本人。網路上流傳的影片與照片顯示，這位巴西球星與Arabo同框合影，氣氛輕鬆愉快。
Jacob Arabo是美國知名珠寶商與製錶師，於1986年創立奢華品牌Jacob & Co。此次會面，也再次展現內馬爾與該頂級品牌之間長期且穩固的關係。
Arabo隨後在社群媒體分享這次互動，並表示非常高興接待內馬爾。他寫道，「作為品牌多年的好友，內馬爾在今夏踏上全球最大舞台之前，特地抽空造訪紐約精品店，親自挑選了一只Jacob Arabo手錶。」
這段話所指的，正是目前進行中的世界盃賽事。
這次新購入的腕錶，只是內馬爾龐大收藏中的冰山一角。這位曾效力於巴塞隆納（Barcelona）與巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）的球星，長期以來熱衷於收藏稀有時計，包括鑲鑽陀飛輪以及依個人風格訂製的限量款式。
業界專家指出，內馬爾收藏中的部分腕錶單件價值已超過160萬英鎊，使其整體收藏成為個人資產中相當重要的一環。此次在紐約花費約100萬美元購入新錶，也延續了他對高端、稀有與客製化奢華精品的一貫偏好。
這段短暫的休息時光，發生在內馬爾剛經歷一個情感強烈的時刻之後。他此前終於結束長達981天無法代表巴西國家隊出賽的空白期。由於2023年底遭遇嚴重膝傷，他長時間缺席賽場，而在對陣蘇格蘭的比賽中重返國家隊，對他而言無疑具有重要的情緒意義。
如今，內馬爾必須迅速將注意力轉回賽場，全力衝擊巴西隊第六座世界盃冠軍的目標。在安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的帶領下，內馬爾以替補奇兵的角色提供關鍵火力，巴西也被視為本屆北美世界盃最具競爭力的奪冠熱門之一。
他前往紐約市中心的Jacob & Co旗艦店，主要是挑選並購入一只全新的高級名錶，交易金額約達100萬美元。 因為品牌創辦人Jacob Arabo親自迎接內馬爾，兩人還合影留念，顯示內馬爾與這個頂級鐘錶品牌有長期而穩固的關係。 他剛結束長達981天無法代表巴西出賽的空白期，重新回到國家隊後，將以替補奇兵角色協助巴西衝擊第六座世界盃冠軍。
精華 FAQ
他前往紐約市中心的Jacob & Co旗艦店，主要是挑選並購入一只全新的高級名錶，交易金額約達100萬美元。
因為品牌創辦人Jacob Arabo親自迎接內馬爾，兩人還合影留念，顯示內馬爾與這個頂級鐘錶品牌有長期而穩固的關係。
他剛結束長達981天無法代表巴西出賽的空白期，重新回到國家隊後，將以替補奇兵角色協助巴西衝擊第六座世界盃冠軍。
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