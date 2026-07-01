不踢球也很忙…內馬爾不上場 先去紐約買百萬名錶

巴西前鋒內馬爾（Neymar）。（路透）

據雅虎新聞網報導，在巴西 國家隊於美國新澤西州 進行世界盃 密集備戰期間的一個周五休息日，效力於桑托斯（Santos）的前鋒內馬爾（Neymar）前往紐約市中心，展開了一趟高級精品購物之旅。

根據Globo報導，此行的主要目的，是造訪全球頂級鐘錶精品店之一，並為自己添購一只全新的名錶。

這位34歲的巴西球星現身Jacob & Co旗艦店，完成了一筆價值約100萬美元的腕錶交易。這次出手也再次鞏固了內馬爾作為體壇頂級名錶收藏家的地位，其整體鐘錶收藏價值估計已超過160萬英鎊。

這次交易並非一般的購物體驗，因為親自迎接內馬爾的，是品牌創辦人Jacob Arabo本人。網路上流傳的影片與照片顯示，這位巴西球星與Arabo同框合影，氣氛輕鬆愉快。

Jacob Arabo是美國知名珠寶商與製錶師，於1986年創立奢華品牌Jacob & Co。此次會面，也再次展現內馬爾與該頂級品牌之間長期且穩固的關係。

Arabo隨後在社群媒體分享這次互動，並表示非常高興接待內馬爾。他寫道，「作為品牌多年的好友，內馬爾在今夏踏上全球最大舞台之前，特地抽空造訪紐約精品店，親自挑選了一只Jacob Arabo手錶。」

這段話所指的，正是目前進行中的世界盃賽事。

這次新購入的腕錶，只是內馬爾龐大收藏中的冰山一角。這位曾效力於巴塞隆納（Barcelona）與巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）的球星，長期以來熱衷於收藏稀有時計，包括鑲鑽陀飛輪以及依個人風格訂製的限量款式。

業界專家指出，內馬爾收藏中的部分腕錶單件價值已超過160萬英鎊，使其整體收藏成為個人資產中相當重要的一環。此次在紐約花費約100萬美元購入新錶，也延續了他對高端、稀有與客製化奢華精品的一貫偏好。

這段短暫的休息時光，發生在內馬爾剛經歷一個情感強烈的時刻之後。他此前終於結束長達981天無法代表巴西國家隊出賽的空白期。由於2023年底遭遇嚴重膝傷，他長時間缺席賽場，而在對陣蘇格蘭的比賽中重返國家隊，對他而言無疑具有重要的情緒意義。

如今，內馬爾必須迅速將注意力轉回賽場，全力衝擊巴西隊第六座世界盃冠軍的目標。在安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的帶領下，內馬爾以替補奇兵的角色提供關鍵火力，巴西也被視為本屆北美世界盃最具競爭力的奪冠熱門之一。