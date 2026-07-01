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世界盃╱「汗都沒出」的哈蘭德 怎麼就決定了比賽？

新華社美國達拉斯6月30日電
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哈蘭德在挪威隊53次出場打入60球，最近13場國家隊比賽更是場場破門。（新華社）
哈蘭德在挪威隊53次出場打入60球，最近13場國家隊比賽更是場場破門。（新華社）

果然是哈蘭德

在30日進行的美加墨世界盃（FIFA World Cup）32強賽中，依靠哈蘭德（Erling Haaland）的致勝球，挪威隊2比1擊敗象牙海岸隊，時隔28年再次闖入16強。

如果你只看到這場比賽的簡訊，你可能會腦補哈蘭德在對手禁區大殺四方的場景，但你如果在現場看了85分鐘的比賽，你的印象會完全不同。

事實上，整場比賽，大部分時間哈蘭德似乎都游離於球場之外。象牙海岸的後防線佈置很有針對性，對挪威前鋒進行重點照顧，幾乎切斷了隊友與他的聯繫。而面對這種困局，哈蘭德很少回撤拿球，也沒有頻繁參與逼搶，大部分時間似乎隱身了。直播鏡頭裡的他，看起來汗都沒怎麼出。甚至有人調侃，哈蘭德賽後慶祝勝利「維京劃船」（Viking Clap）出的汗，都比賽場上多。

統計顯示，哈蘭德本場比賽觸球次數僅為27次，排名全隊倒數第四，僅比下半場才出場的三名替補多；傳球次數僅為10次，在全隊排名倒數第二，僅比下半場替補上場的奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）多，還不如只打了20多分鐘的另外兩名替補。

然而，第86分鐘，當唯一一次真正屬於他的機會出現時，他卻出現在禁區中央的無人區，只需輕輕一推，就決定了比賽。

有人說：「這餵到嘴邊的餅誰不能吃？」但實際上，這可能正是哈蘭德最可怕的特點之一。他的價值不在於觸球次數，而在於每一次觸球都可能改變比賽。

這是一個「雙面」的哈蘭德——人們此前的印象更多的在於他的「A面」，像推土機一樣推進，為球隊攻城掠地。

但今天他讓人們看到了「B面」，遇上對手防線將其與隊友的聯繫切斷時，在最關鍵的時刻出現在最正確的位置，把寶貴的機會變成決定性的進球。

截至本場比賽，哈蘭德在挪威隊53次出場打入60球，最近13場國家隊比賽更是場場破門。

你可以讓他沉默85分鐘，卻很難讓他沉默90分鐘。

精華 FAQ

  • 挪威在30日以2比1擊敗象牙海岸，靠的是哈蘭德第86分鐘的致勝球。這一球不僅改變比賽結果，也幫助挪威時隔28年再闖世界盃16強。

  • 象牙海岸後防對他採取針對性盯防，幾乎切斷他與隊友的聯繫。哈蘭德也很少回撤接球或積極逼搶，因此大半場比賽都像被隱形處理。

  • 文章指出哈蘭德有兩面：一面是像推土機般強勢進攻，另一面是在被封鎖時仍能等待最佳時機。即使觸球不多，他也能在最關鍵位置完成致勝一擊。

世界盃 挪威 哈蘭德

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