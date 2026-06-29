世界盃╱亞洲足球的得意與失意

當地時間6月29日，在美國休斯敦體育場進行的2026美加墨世界盃足球賽淘汰賽十六分之一決賽中，巴西隊對陣日本隊，圖為日本隊球員佐野海舟（左）在比賽中突破。（新華社）

美加墨世界盃 分組賽畫下句點，32強全數出爐，各大洲的成績單也已揭曉。亞洲足聯（AFC）旗下共有9支球隊參賽，在27場分組賽中取得3勝9和15敗的成績。

從晉級率來看，非洲10支參賽球隊中有9隊晉級，南美洲6隊參賽有5隊晉級，歐洲16支球隊參賽有13隊晉級，中北美洲及加勒比海地區6隊參賽有3隊晉級。除去大洋洲唯一代表紐西蘭隊未能晉級之外，亞洲區9支球隊參賽，僅有2支球隊闖入淘汰賽。

亞洲區球隊在經歷了卡達世界盃3支球隊挺進16強的輝煌時刻後，本屆世界盃整體表現有所回落。在得意與失意、穩定與動盪、失望與希望之間，看到了與世界頂尖水準的差距。這屆世界盃再次證明，決定一支球隊競爭力的，是穩定的足球體系、持續的人才培育和長期的發展規劃。

第一集團：穩定與野心

日本隊是亞足聯球會中發揮最穩定的球隊。自1998年開始，他們已經連續8次闖進世界盃會內賽，其中5次挺進淘汰賽，在亞洲堪稱「獨步青雲」的存在。

本屆美加墨世界盃，日本隊被分在「死亡之組」，在三笘薰、遠藤航等大將因傷缺陣的情況下，他們逼和歐洲勁旅荷蘭與瑞典隊，並大勝突尼西亞隊，球隊的穩定性和成熟度都給人留下深刻印象。

「縱觀3場分組賽，我們的戰術體系磨練得清晰成熟，無論場上局勢、對手特點、自身狀態還是比分變化，全隊都清楚該做什麼。3場分組賽踢下來，場上從未出現戰術脫節、配合混亂的情況。」分組賽為日本隊攻入兩球的上田綺世在接受日本媒體訪問時說。

日本足球的整體發展，一直沿著川淵三郎1996年提出的「百年構想」前進。在國家隊層面，森保一自2018年執教以來，不斷完善日本隊的戰術體系，這種延續性最終體現在世界盃賽場上的穩定發揮。

32強淘汰賽挑戰「五星巴西」，日本隊並不畏懼，甚至全隊上下已摩拳擦掌、躍躍欲試。球員前田大然表示：「與巴西隊的比賽必然是一場硬仗，但只要我們打出平日訓練的內容，就有獲勝機會。」（編者註：美東時間下午3時，日本隊在領先一球的情況下，遭巴西連進兩球逆轉，止步32強。）

相比日本隊從「死亡之組」突圍，澳洲隊所在的分組整體實力略遜一籌，其3場分組賽的比賽過程也較為平淡，但澳洲隊延續了其身體優勢和防守紀律性強的特點，以分組第二晉級。

2022年卡達世界盃，「袋鼠軍團」從分組賽晉級後，在16強賽中遭遇阿根廷隊，最終小輸給後來的冠軍。本屆世界盃32強淘汰賽對陣埃及隊，「袋鼠軍團」有機會更進一步。

事實上，這兩支球隊能在世界盃實現連續從分組賽晉級，重要的原因就是穩定。足球體系的穩定和技戰術打法的穩定，轉化為比賽場上發揮的穩定，這值得不少亞足聯球隊學習借鏡。

老牌勁旅：遺憾與失意

伊朗隊分組賽先後逼和紐西蘭、比利時和埃及，卻無緣淘汰賽，成為本屆世界盃唯一一支分組賽不敗但未能晉級32強淘汰賽的球隊。

相比結果，更讓球隊無奈的是場外因素帶來的持續影響，伊朗隊整個分組賽期間不得不往返墨西哥與美國之間。總教練加萊諾埃（Amir Ghalenoei）直言：「我們是這屆世界盃上最受壓迫的球隊，沒有之一。」在他看來，伊朗隊不是輸給了實力不濟，而是在種種困難中錯失了創造歷史的機會。

而南韓隊恐怕是本屆世界盃最讓人失望的亞洲球隊。卡達世界盃時，他們絕殺葡萄牙晉級16強。本屆世界盃首戰開門紅後，晉級形勢大好的「太極虎」卻連輸兩場，把晉級主動權拱手讓人，最終在分組第三的爭奪戰中遭遇打擊，無緣晉級。

與4年前相比，南韓隊最大的退步並非個人能力，而是整體壓迫質量明顯下降。曾令歐洲球隊都感到棘手的前場高位壓迫和快速防守轉換，本屆世界盃鮮有體現。當球隊失去了最鮮明的特點，競爭力自然隨之下降。

如今，南韓隊總教練洪明甫已宣佈辭職。他說：「作為總教練，面對成績，任何解釋都無濟於事，這完全是我的責任。」

雖然總教練承擔了南韓隊失敗的責任，但「太極虎」的問題絕不僅僅在一個人身上。「南韓隊簡直慘不忍睹，球員看起來毫無鬥志，連跑都跑不動，場上完全看不到任何戰術。南韓足協應該立即換血。」南韓傳奇球星安貞煥的批評非常尖銳，卻代表了南韓國內大部分人的看法。

西亞球隊沙烏地阿拉伯、卡達和伊拉克沒有帶來驚喜。相比日本等隊大量旅歐球員組成的陣容，他們仍更多依賴本土聯賽球員，比賽節奏、攻防轉換速度以及關鍵位置的個人能力，與世界強隊仍存在明顯差距。

世界盃新軍：驚喜與希望

在分組賽最後一場對阿根廷隊的比賽中，約旦隊攻破了衛冕冠軍的大門。

約旦隊總教練薩拉米（Jamal Sellami）說：「我們是分組賽唯一攻破阿根廷隊大門的球隊，我們懂得如何競爭。這是我們第一次參加世界盃，我們已經出局了，但我們為自己向世界展示的內容感到非常自豪。」

另一支完成世界盃首秀的烏茲別克隊，雖然分組賽三戰全敗，但也攻入了兩記漂亮的進球。正如總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）的總結，「中亞白狼」欠缺世界盃比賽經驗，雖然能在某一個時間段打出好球，但因為體能等原因頻繁「斷電」。

「通過世界盃，我們檢驗了自己，知道了自己的弱點。既然我們拿了零分，說明這就是球隊的水準，現在對我們來說最重要的是成長。」隊長肖穆羅多夫（Eldor Shomurodov）說。

值得一提的是，烏茲別克隊能夠晉級世界盃，是其科學規劃足球發展體系，青訓人才源源不斷湧現的自然結果。當足球發展的良性循環建立，「中亞白狼」未來可期。

本屆世界盃，亞洲球隊的成績起伏固然值得關注，但比結果更重要的是，越來越多球隊開始堅持長期主義，紮根青訓、完善聯賽、培育人才。4年一次的喧囂只持續一個多月，而真正決定亞洲足球未來的，是4年之外日復一日的默默累積。